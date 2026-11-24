स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने महिलाओं के सिंदूर की लंबाई पर बयान के बाद बुरे फंस गए हैं. उन पर एफआईआर की मांग की जी रही है. उनकी ओर से की गई टिप्पणी के बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है. उन्होंने सिंदूर की लंबाई की तुलना पुरुषों के प्राइवेट पार्ट से कर दी है जिसके बाद विवाद बढ़ गया है.

यश माहेश्वरी के वीडियो को लोग 'बिहार पुलिस' को टैग कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया पर यश माहेश्वरी के वीडियो को लोगों ने भर-भरकर शेयर किया और अपने गुस्से को निकाला.

वायरल वीडियो में क्या है?

यश माहेश्वरी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वे बिहार की महिलाएं जिस तरह से पूजा-पाठ के दौरान नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाती हैं उसको लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है. उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जिसे लिखा भी नहीं जा सकता है.

बिहार बीजेपी की नेता रितु जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मंगलवार को लिखा, "हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए. ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके. छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं!"

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यश माहेश्वरी ने मांगी माफी

उधर, विवाद बढ़ता देख यश माहेश्वरी ने माफी मांग ली है. उन्होंने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को अपना वीडियो जारी किया और कहा कि उनकी गलती है. उन्होंने साफ कहा कि गलती उनकी है और वे आगे से ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे.

जारी वीडियो में उन्होंने कहा, "मेरा नाम यश माहेश्वरी है और मैं एक स्टैंडअप कॉमेडियन हूं. मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बिहार के कल्चर को लेकर बात कर रहा था. मुझे उस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं था. बात गलत डायरेक्शन में चली गई. मेरी तरफ से 100 परसेंट गलती थी."

यश ने इसके लिए गलती मानी और कहा कि आगे से ऐसा कोई कंटेंट वे नहीं डालेंगे और हर चीज का ख्याल रखेंगे. उन्होंने सीधे तौर पर इस गलती के लिए माफी मांगी है. कुल मिलाकर एक लाइन में कहा कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था.

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