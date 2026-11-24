कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने मंगलवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार को सीजेपी के समर्थकों के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो वह नागरिकता और पासपोर्ट में कमियां निकाल रही है. सौरव ने आरोप लगाया कि उन्हें ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन जाना था, लेकिन रोक दिया गया. सीजेपी ने एक्स पर कई पोस्ट शेयर की हैं.

सौरव दास ने कहा, 'ये सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है. उनको समझ नहीं आ रहा कि युवाओं का कॉकरोच मूवमेंट कैसे दबाएं. हमने भारत माता की जय बोला तो उन्होंने हमें तिहाड़ जेल भेज दिया. युवाओं को मारापीटा, जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो तब भी युवाओं की आवाज बंद नहीं कर पाए. वो अब कह रहे हैं कि आपके पासपोर्ट में कमियां हैं, नागरिकता में कमियां हैं. उनको सीजेपी सपोटर्स के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है.'

When imprisonment, detention, and the use of force failed to break our spirit, this government stooped to such petty and disgraceful tactics. - @SauravDassss https://t.co/CHKqUGsHV7 — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 24, 2026

विजय माल्या और नीरव मोदी को लेकर क्या बोले सौरव दास

सौरव दास ने कहा, 'अगर मैं नीरव मोदी या विजय माल्या होता, या मेहुल चौकसी होता, तो मेरे साथ क्या होता. मेरे लिए रेड कार्पेट बिछ जाता, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक नहीं बल्कि वीआईपी सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाता. मैं 3-4 घंटे में लंदन के लिए रवाना हो जाता. आपको पता होगा जब 2018 में विजय माल्या भागे तो अरुण जेटली जी से सीक्रेट मीटिंग की थी. उन्होंने अरुण जेटली को ट्रेवल प्लान बनाए थे.'

बता दें कि कॉकरोज जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. सीजेपी ने इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था. सीजेपी के साथ-साथ इंडिया गठबंधन भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा था.

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