Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थाईलैंड और रूस भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहे।

Brahmos Missile Deal: भारत की ब्रह्मोस मिसाइल देश की सुरक्षा की ध्वजवाहक ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा में अग्रणी भूमिका भी निभाती है. यह भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है. यह इतनी तेज और खतरनाक मिसाइल है जो कि महज तीन मिनट में दुश्मन का खात्मा कर सकती है. इसको जमीन, समंदर या आसमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है. मतलब दुश्मन कहीं भी छिपकर बैठा हो, इस मिसाइल से बच नहीं सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत कितने देशों को मिसाइल बेचता है और किन-किन देशों के साथ डील हो चुकी है.

किन देशों के साथ हुई ब्रह्मोस की डील या बातचीत?

भारत का अब एशिया में प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह सिर्फ आर्थिक ताकत के दम पर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भारत की मिसाइल ब्रह्मोस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पावरबैंक के रूप में शामिल हो रही है. कुछ वक्त पहले वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की है. विभिन्न रिपोर्ट्स की मानें तो भारत ने अपने डिफेंस नेटवर्क का प्रभाव दुनिया को दिखा रहा है.

फिलीपींस पहला ऐसा विदेशी देश बना है, जिसने ब्रह्मोस की खरीद की है. करीब 37.5 करोड़ डॉलर के साथ जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ था और इसकी आपूर्ति भी की जा चुकी है. पिछले तीन साल से वह दक्षिण चीन सागर के पास अपनी तटीय इलाके में इसकी तैनाती भी कर चुका है.

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इंडोनेशिया भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को लेकर हुए समझौते से जुड़े दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की लिस्ट में शामिल है. इसकी वजह से इंडोनेशिया की समुद्री और तटीय सुरक्षा को बल मिलेगा.

वियतनाम की बात करें भारत के साथ इसकी डील को लेकर मई 2026 में समझौते की बाते सामने आई थी. दोनों देशों के बीच यह सौदा 62.9 करोड़ डॉलर का हुआ था, जिसमें ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी शामिल है.

कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि थाईलैंड भी अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है. दरअसल साल 2025 दिसंबर में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थीं. थाईलैंड और कंबोडिया की समुद्री सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं, यही वजह है कि थाईलैंड भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है.

रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है. उसके पाद दुनियाभर के बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन कुछ महीनों पर यह खबर आई थी कि रूस भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इच्छुक है. दोनों देशों के बीच यह बातचीत बेहद एडवांस स्टेज में पहुंच गई थी और भारत रूस को इस घातक मिसाइल की आपूर्ति कर सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर में दिखी थी ब्रह्मोस की ताकत

पिछले साल 2025 में पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी थी. ब्रह्मोस आसानी से दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है और मैक 2.8 से 3.0 की सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता है.

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