आमिर खान की तीसरी शादी में पहुंचे इरफान पठान, दिल से दी बधाई; बोले- 'अल्लाह आपकी खूबसूरत...'

Irfan Pathan On Aamir Khan Wedding: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने रविवार (05 जुलाई) को गौरी स्प्रैट से शादी की. यह आमिर की तीसरी शादी रही, जो उन्होंने 61 साल की उम्र में की. पाली हिल (बांद्रा) में स्थित घर पर ही आमिर खान ने शादी के दस्तावेज साइन किए. उनकी शादी में परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी शामिल रहे.

इरफान ने आमिर को तीसरी शादी पर दिल से बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "प्रिय आमिर और गौरी, आपकी शादी पर हार्दिक बधाई! आप दोनों को जीवन भर प्यार, खुशी, हंसी और साथ मिले. अल्लाह आपके इस खूबसूरत सफर को तमाम खुशियों और अनगिनत दुआओं से नवाजे."

Dear Amir Bhai & Gauri,



Heartiest congratulations on your wedding! ❤️ Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.



So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026

आमिर खान और गौरी का रिलेशनशिप

आमिर और गौरी के रिश्ते को लेकर लंबे वक्त से खबरें चल रही थीं. आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ रिश्ते को पब्लिक किया था. अब अगले साल दोनों ने शादी कर ली.

कौन हैं गौरी स्प्रैट?

बताया जाता है कि गौरी के पिता तमिल-ब्रिटिश मूल के और मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं. हालांकि इंटरनेट पर दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. गौरी का जन्म बेंगलुरु में हुआ. उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी से फैशन की पढ़ाई की. वह एक सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल हैं. मुंबई में उनका 'बीब्लंट' सैलून है.

आमिर खान की तीनों शादी

आमिर ने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. दोनों का रिश्ता 16 साल तक चला. 2002 में दोनों का तलाक हो गया. रीना से आमिर के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम जुनैद और इरा है.

फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने 2005 में किरण राव से शादी की. दोनों का रिश्ता 2021 तक चला, जब दोनों का तलाक हो गया. किरण से आमिर खान का एक बेटा है, जिसका नाम आजाद है.

अब आमिर ने तीसरी शादी गौरी से की. आमिर और गौरी एक दूसरे के 25 सालों से दोस्त हैं. अब दोनों ने इस दोस्ती को आधिकारिक रूप से प्यार में तब्दील कर दिया है.

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