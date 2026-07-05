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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: शादी के बाद झूमे आमिर खान, पहले किया डांस फिर गौरी स्प्रैट को kiss कर लुटाया प्यार

Video: शादी के बाद झूमे आमिर खान, पहले किया डांस फिर गौरी स्प्रैट को kiss कर लुटाया प्यार

Aamir Khan Wedding: आज आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी से कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इसी बीच एक वीडियो में आमिर शादी के बाद गौरी को किस करते नजर आते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 07:20 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. आज यानी 5 जुलाई को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर ली हैं. ये उनकी तीसरी शादी है, जिसमें उनके बच्चे, परिवार और इंडस्ट्री के कई लोग मौजूद थे. इसी बीच उनकी शादी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर और गौरी के बीच का प्यार देखने लायक है. 

गौरी के हाथ पर आमिर ने किया किस 

हाल ही में वायरल वीडियो में आमिर खान शादी खत्म होते ही गौरी का हाथ चूमने लगते हैं और जमकर प्यार लुटाते हैं. उस समय उनकी बेटी आयरा खान और जुनैद खान भी मौजूद थे और उन्हें देख रहे थे. इतना ही नहीं, इंडस्ट्री से मौजूद कई लोगों ने इस शादी के माहौल को खुशनुमा बना दिया और जमकर डांस किया. 

 
 
 
 
 
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इसके अलावा उनके साथ आमिर और गौरी भी झूमते नजर आए और बेहद खुश दिखे. वहीं दोनों ने सभी के सामने एक-दूसरे को गले लगाया. दोनों का प्यार और बॉन्ड देख सभी फैंस उनपर जमकर प्यार लुटाने लगे.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: Video: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

अमीर की शादीशुदा जिंदगी

बता दें कि आमिर खान ने आज गौरी से तीसरी शादी की हैं. इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता से शादी की थीं, जो उनका पहला प्यार थीं. दोनों ने करीब 16 साल तक शादीशुदा जिंदगी जी और बाद में उनका तलाक हो गया. रीना से आमिर के दो बच्चे हैं, आयरा खान और जुनैद खान. इसके बाद आमिर ने दूसरी शादी फिल्ममेकर किरण राव से की. ये दोनों भी करीब 15 सालों तक साथ रहे. हालांकि ये भी आगे नहीं चल पाया और वो अलग हो गए. किरण और आमिर का एक बेटा आजाद राव खान हैं. अब आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से शादी की, जिसके साथ वो अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे. इन सब के बावजूद रीना और किरण के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ हैं. आज भी कई जगहों पर पूरे परिवार को साथ देखा जाता हैं.

ये भी पढ़ें: पति आमिर खान से कितनी छोटी हैं गौरी स्प्रैट? जानिए दोनों की उम्र में कितना है अंतर

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Published at : 05 Jul 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt
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