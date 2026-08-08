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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुस्लिम नाटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, उसके पास कितनी ताकत?

मुस्लिम नाटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, उसके पास कितनी ताकत?

Islamic NATO: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बने डिफेंस पैक्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है. आइए जानते हैं कि इन तीनों देशों में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 08 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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  • तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ‘इस्लामी नाटो’ गठबंधन बनाया है।
  • यह समझौता एक सदस्य पर हमला तीनों पर हमला मानेगा।
  • तुर्की सैन्य शक्ति, पाकिस्तान परमाणु क्षमता, सऊदी अरब वित्तीय ताकत है।

Islamic NATO: तुर्की अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से बने डिफेंस पैक्ट में शामिल हो चुका है. इससे तीन देशों का एक सुरक्षित गठबंधन बना है. इस गठबंधन को इंटरनेशनल मीडिया और एनालिस्ट इस्लामी नाटो कह रहे हैं. तीनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत किसी एक सदस्य पर हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा. इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस उभरते गठबंधन में सबसे ताकतवर सदस्य कौन सा देश है और हर देश इसमें क्या योगदान देता है? तो आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

तुर्की सबसे मजबूत पारंपरिक सैन्य शक्ति है 

तीनों सदस्यों में तुर्की की पारंपरिक सैन्य क्षमता सबसे मजबूत है. इसकी सेना दुनिया की सबसे सक्षम और तकनीकी रूप से विकसित सेनाओं में से एक है. इसके पास आधुनिक युद्ध का काफी ज्यादा अनुभव और एक एडवांस्ड घरेलू रक्षा उद्योग है. 

तुर्की नाटो का सदस्य भी है और गठबंधन में सबसे बड़ी सैन्य ताकत में से एक है. इसकी सेना को पश्चिमी सेना के साथ मिलकर काम करने और एडवांस्ड सैन्य सिस्टम का इस्तेमाल करने का अनुभव है. एक और बड़ा फायदा तुर्की की घरेलू स्तर पर हथियार बनाने की बढ़ती क्षमता है. यह देश ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक जहाज, बख्तरबंद वाहन और दूसरे सैन्य उपकरण बनाता है. कई युद्ध में इस्तेमाल के बाद Bayraktar TB2 और Akinci जैसे प्लेटफार्म ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है. 


मुस्लिम नाटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, उसके पास कितनी ताकत?

पाकिस्तान की ताकत 

पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा उसका परमाणु जखीरा है. तीनों देशों में यह एकमात्र सदस्य है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और यह एकमात्र मुस्लिम बहुल परमाणु सशस्त्र देश भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में 170 से ज्यादा वॉरहेड हैं. हालांकि सटीक संख्या अभी भी गोपनीय है. यह क्षमता पाकिस्तान को एक ऐसी रणनीतिक स्थिति देती है जो ना तो सऊदी अरब और ना ही तुर्की के पास है. 

पाकिस्तान के पास एक बड़ी स्थिति सेना भी है. इसमें लाखों सक्रिय सैनिक हैं, साथ ही पारंपरिक सैन्य अभियानों का काफी अनुभव भी है. इसकी भौगोलिक स्थिति एक और बड़ी वजह है. पाकिस्तान दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के मिलन बिंदु पर है. इससे सऊदी अरब के साथ इसकी सैन्य साझेदारी खाड़ी की सुरक्षा के लिए खासतौर से जरूरी हो जाती है. 


मुस्लिम नाटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, उसके पास कितनी ताकत?

सऊदी अरब वित्तीय महाशक्ति 

सऊदी अरब की ताकत एक अलग स्रोत से आती है. वह स्रोत है पैसा, ऊर्जा संसाधन और रणनीतिक प्रभाव. यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और इसके पास भारी वित्तीय संसाधन हैं. यह दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में से एक है और अमेरिका और यूरोप के सप्लायर देशों से आधुनिक हथियार सिस्टम खरीदता  है. 

सऊदी अरब आधुनिक विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां और नौसेना के उपकरण इस्तेमाल करता है. F-15 फाइटर जेट और पैट्रियट एयर डिफेंस प्लेटफार्म जैसे सिस्टम इसकी सैन्य क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हैं. 

हालांकि इस गठबंधन में सऊदी अरब की भूमिका हथियारों से कहीं ज्यादा है. इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना का संरक्षक होने के नाते सऊदी अरब का मुस्लिम दुनिया में काफी धार्मिक और कूटनीतिक प्रभाव है. 

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तीन देश तीन अलग-अलग ताकत 

रक्षा के क्षेत्र में बन रही व्यवस्था इस वजह से जरूरी है क्योंकि तीनों देशों की क्षमताएं एक जैसी होने के बजाय एक दूसरे की पूरक हैं. तुर्की सैन्य तकनीक और रक्षा निर्माण में योगदान देता है. उसका अपना रक्षा उद्योग गठबंधन को आधुनिक सैन्य उपकरण विकसित करने और बनाने में मदद कर सकता है. 

पाकिस्तान परमाणु प्रतिरोध और जनशक्ति लाता है. उसकी परमाणु क्षमता गठबंधन को एक रणनीतिक आयाम देता है जो मुस्लिम बहुल देशों की ज्यादातर सैन्य साझेदारी में नहीं होता. सऊदी अरब वित्तीय संसाधन और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति लाता है. रक्षा पर भारी खर्च करने की उसकी क्षमता और खाड़ी देश के केंद्र में उसकी स्थिति उसे एक बड़ा आर्थिक और भू राजनीतिक स्तंभ बनाती है. 

क्या यह सच में नाटो के बराबर है? 

सामूहिक रक्षा का मुख्य सिद्धांत यानी कि एक सदस्य पर हमले को दूसरों पर हमला माना जाना नाटो संधि के आर्टिकल 5 के पीछे की सोच से मिलता जुलता है. हालांकि नाटो की संस्थाएं, कमान स्ट्रक्चर, सैन्य एकीकरण और राजनीतिक तंत्र दशकों में विकसित हुए हैं और काफी ज्यादा व्यापक हैं. इस वजह से इस तीन पक्षीय समझौते को सीधे तौर पर नाटो के बराबर नहीं माना जा सकता.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Islamic NATO Pakistan Turkey Saudi Arabia Mecca Defence Pact
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