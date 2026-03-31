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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजQueen Bee Smuggling: रानी मक्खी की तस्करी क्यों कर रहे लोग, बाजार में इसकी कीमत कितनी; भारत में इसको लेकर क्या कानून?

Queen Bee Smuggling: रानी मक्खी की तस्करी क्यों कर रहे लोग, बाजार में इसकी कीमत कितनी; भारत में इसको लेकर क्या कानून?

Queen Bee Smuggling: रानी मक्खियों की तस्करी पूरी दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 Mar 2026 05:14 PM (IST)
Queen Bee Smuggling: रानी मक्खियों की तस्करी पूरी दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Queen Bee Smuggling: यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन रानी मधुमक्खियां दुनिया की सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली जैविक चीजों में से एक हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर रानी मक्खियों की तस्करी क्यों की जाती है? इस तरह के व्यापार के पीछे एक मजबूत आर्थिक मकसद है. आइए जानते हैं कि इनसे क्या फायदा होता है.

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रानी मधुमक्खी किसी भी कॉलोनी में अकेली ऐसी मादा होती है जो बच्चे पैदा कर सकती है. यह हर दिन 1500 से 2000 तक अंडे दे सकती है. बच्चे पैदा करने की उसकी यह असाधारण क्षमता उसे छत्ते की ताकत बनाती है.
रानी मधुमक्खी किसी भी कॉलोनी में अकेली ऐसी मादा होती है जो बच्चे पैदा कर सकती है. यह हर दिन 1500 से 2000 तक अंडे दे सकती है. बच्चे पैदा करने की उसकी यह असाधारण क्षमता उसे छत्ते की ताकत बनाती है.
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रानी मधुमक्खी की क्वालिटी का शहद की पैदावार पर काफी असर पड़ता है. बेहतर या फिर विदेशी नस्ल की रानी मधुमक्खियों वाली कालोनियां 100 किलोग्राम तक शहद पैदा कर सकती हैं. ज्यादा उत्पादन की यह संभावना ही प्रीमियम रानी मधुमक्खियों की बढ़ती मांग और गैर कानूनी व्यापार के पीछे की मुख्य वजह है.
रानी मधुमक्खी की क्वालिटी का शहद की पैदावार पर काफी असर पड़ता है. बेहतर या फिर विदेशी नस्ल की रानी मधुमक्खियों वाली कालोनियां 100 किलोग्राम तक शहद पैदा कर सकती हैं. ज्यादा उत्पादन की यह संभावना ही प्रीमियम रानी मधुमक्खियों की बढ़ती मांग और गैर कानूनी व्यापार के पीछे की मुख्य वजह है.
Published at : 31 Mar 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Honey Production Queen Bee Smuggling Wildlife Law

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