एक्सप्लोरर
Queen Bee Smuggling: रानी मक्खी की तस्करी क्यों कर रहे लोग, बाजार में इसकी कीमत कितनी; भारत में इसको लेकर क्या कानून?
Queen Bee Smuggling: रानी मक्खियों की तस्करी पूरी दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Queen Bee Smuggling: यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन रानी मधुमक्खियां दुनिया की सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली जैविक चीजों में से एक हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर रानी मक्खियों की तस्करी क्यों की जाती है? इस तरह के व्यापार के पीछे एक मजबूत आर्थिक मकसद है. आइए जानते हैं कि इनसे क्या फायदा होता है.
1/6
2/6
Published at : 31 Mar 2026 05:14 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी
जनरल नॉलेज
8 Photos
अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से क्यों हो रही कंडोम की कमी? जानें इसकी वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
जनरल नॉलेज
8 Photos
ईरान या इजरायल...कहां की लड़कियां पैदा करती हैं ज्यादा बच्चे, जानें दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट
जनरल नॉलेज
6 Photos
अब क्यों नहीं देखने को मिलती चांदनी रातें, जानें क्यों कम होती जा रही चांद की रोशनी?
जनरल नॉलेज
8 Photos
ये हैं दुनिया में तेल के सबसे बड़े बादशाह, जानें हर रिफाइनरी में कितनी बहती हैं तेल की नदियां?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, गैस और तेल की किल्लत के बीच जान लें जवाब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
IAS-IPS का ट्रांसफर हो जाए तो कितने दिन में खाली करना होता है सरकारी आवास, यूपी में बड़े लेवल पर तबादले
जनरल नॉलेज
दूसरे धर्म का है पार्टनर तो क्या परेशान कर सकते हैं घरवाले, जानें क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
कोई भी युद्ध होने पर क्यों बढ़ जाती है कंडोम की डिमांड, किस चीज में होते हैं इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
अकेले पड़े ट्रंप, कौन-कौन से देश साथ देने से कर चुके इनकार; अब ईरान की तरफ कौन?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी
जनरल नॉलेज
8 Photos
अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से क्यों हो रही कंडोम की कमी? जानें इसकी वजह
प्रेम कुमारJournalist
Opinion