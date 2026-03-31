रानी मधुमक्खी की क्वालिटी का शहद की पैदावार पर काफी असर पड़ता है. बेहतर या फिर विदेशी नस्ल की रानी मधुमक्खियों वाली कालोनियां 100 किलोग्राम तक शहद पैदा कर सकती हैं. ज्यादा उत्पादन की यह संभावना ही प्रीमियम रानी मधुमक्खियों की बढ़ती मांग और गैर कानूनी व्यापार के पीछे की मुख्य वजह है.