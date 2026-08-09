मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

UP News: करणी सेना ने यूपी विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने 11 जिलों से रथ यात्रा निकालने की बात कही.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 09 Aug 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. अब करणी सेना ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने एक बैठक के दौरान कहा कि करणी सेना उत्तर प्रदेश में 50 से 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. इसके लिए संगठन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

अम्मू ने कहा कि करणी सेना के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और लोगों को संगठन से जोड़ेंगे. संगठन की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए.

अलीगढ़: 50 KM तक कीलों पर 'दंडवत' कांवड़ यात्रा, लोग हैं हैरान

11 जिलों से निकलेगी रथ यात्रा

करणी सेना की ओर से प्रदेश के 11 जिलों से रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है. इस यात्रा का समापन अयोध्या में किया जाएगा. सूरजपाल सिंह अम्मू के मुताबिक अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, बनारस समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों से रथ यात्राएं निकाली जाएंगी.

बैठक में रथ यात्रा को सफल बनाने और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई. संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा गया है.

स्नातक चुनाव में डॉ. स्मिता मिश्रा को समर्थन

करणी सेना ने स्नातक चुनाव में डॉ. स्मिता मिश्रा को समर्थन देने का भी फैसला किया है. अम्मू ने कहा कि संगठन हर जिले की विधानसभा में जाकर मतदाताओं को जोड़ेगा. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट डॉ. स्मिता मिश्रा के पक्ष में कराने के लिए संगठन काम करेगा.

सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा, "कुछ लोग इस घमंड में रहते हैं कि वे जिसे वो टिकट देंगे, वही चुनाव जीत जाएगा. हम अपने संगठन के जरिए इस चुनाव में उन्हें दिखा देंगे. ऐसे लोगों का घमंड चूर करेंगे." उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में बड़ी ताकत है और चुनाव के जरिए जनता अपनी ताकत का एहसास करा सकती है.

'योगी और मोदी ईमानदार, आसपास के लोग भ्रष्ट'

अम्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ईमानदार है, लेकिन उनके आसपास के लोग भ्रष्ट हैं."

मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...

अम्मू ने बताया कि वह करीब 37 साल तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन वर्ष 2024 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि अब उनका उद्देश्य जनता की ताकत दिखाना और राजनीतिक दलों के घमंड को चूर करना है.

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Karni Sena UP NEWS UP Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते लंबा जाम, घंटों फंसे रहे लोग
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते लंबा जाम, घंटों फंसे रहे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: दालमंडी का कायाकल्प शुरू, 221 करोड़ रुपये होंगे खर्च
वाराणसी: दालमंडी का कायाकल्प शुरू, 221 करोड़ रुपये होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर को एक और सौगात देंगे CM योगी, रोड कनेक्टिविटी होगी मजबूत
गोरखपुर को एक और सौगात देंगे CM योगी, रोड कनेक्टिविटी होगी मजबूत
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार ने ED डायरेक्टर राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
सरकार ने ED डायरेक्टर राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
यूपी चुनाव में करणी सेना की एंट्री, इतनी सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
टेक्नोलॉजी
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
ऑटो
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब
50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget