मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीवायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण

वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण

वायरलेस चार्जिंग में फोन और चार्जिंग पैड के बीच मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 09 Aug 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पतले, संगत कवर चुनें और सही अलाइनमेंट सुनिश्चित करें।

Tech Tips: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब कई सारे एडवांस गैजेट्स भी आ चुके हैं जो आपके काम को काफी हद तक आसान बना देते हैं. स्मार्टफोन ने लोगों के जीवन को काफी आसान बनाया है. इसके साथ ही बता दें कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब फोन को बिना वायर के भी चार्ज किया जा सकता है. जी हां, दरअसल, आज के ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग का फीचर आने लगा है जिसकी मदद से आपका फोन बिनी किसी वायर्ड चार्जर के भी चार्ज हो सकता है.

लेकिन अक्सर देखा गया है कि वायरलेस चार्जिंग के दौरान यूजर्स को बार-बार दिकक्त आती है. बता दें कि इस समस्या के पीछे अक्सर फोन का कवर जिम्मेदार होता है. आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी सच्चाई.

मोटा कवर बन सकता है परेशानी की वजह

जानकारी के मुताबिक, वायरलेस चार्जिंग में फोन और चार्जिंग पैड के बीच मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है. ऐसे में फोन और चार्जर के बीच बहुत ज्यादा दूरी होने पर चार्जिंग की efficiency पर असर पड़ सकता है.


वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण

अगर फोन का कवर बहुत मोटा है तो वायरलेस चार्जर और फोन की charging coil के बीच दूरी बढ़ जाती है. इससे चार्जिंग स्लो हो सकती है या कई मामलों में चार्जिंग शुरू ही नहीं होती है. खासकर बहुत मोटे रग्ड या हेवी-ड्यूटी कवर इस्तेमाल करने वालों को ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

कवर का मटेरियल भी है जरूरी

आपको बता दें कि हर तरह का फोन कवर वायरलेस चार्जिंग के लिए समान रूप से बेहतर नहीं माना जाता है. आमतौर पर पतले TPU, सिलिकॉन या प्लास्टिक बेस्ड कवर वायरलेस चार्जिंग के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं.

वहीं, अगर कवर में मोटी मेटल की प्लेट, मेटल रिंग या कोई दूसरा metallic पार्ट लगा हुआ है तो ये वायरलेस चार्जिंग में रूकावट बन सकता है. इसलिए ऐसा कवर खरीदने से बचें जिसमें फोन के पिछले हिस्से पर बड़ा मेटल वाला हिस्सा मौजूद होता है.

MagSafe या Magnetic Ring वाला कवर

अगर आपका फोन magnetic wireless charging को सपोर्ट करता है तो MagSafe-compatible या magnetic ring वाला कवर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. इसमें मौजूद मैग्नेट फोन को चार्जिंग पैड के साथ सही position में रखने में मदद करते हैं.

लेकिन हर magnetic case एक जैसा नहीं होता है. सस्ता या खराब क्वालिटी वाला magnetic ring चार्जिंग coil की alignment को खराब कर सकता है. इसलिए कवर खरीदते समय ये जरूर देखें कि वह आपके फोन और इस्तेमाल किए जा रहे wireless charger के साथ compatible है.

कवर पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जरूर देखें

नया फोन कवर खरीदते समय सिर्फ ये न देखें कि वह आपके फोन के मॉडल के लिए बना है. अगर आप वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट की जानकारी में Wireless Charging Compatible या Qi Compatible जैसे शब्द जरूर देखें.

अगर आपका फोन MagSafe जैसे magnetic charging standard को सपोर्ट करता है तो उसी के हिसाब से तैयार हुआ कवर ही लेना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होने पर क्या करें

जानकारी के लिए बता दें कि वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन का गर्म होना नॉर्मल बात है. लेकिन अगर कवर लगाने के बाद फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या चार्जिंग बार-बार रुक रही है तो एक आसान टेस्ट करें.

फोन को कवर से निकालकर उसी चार्जिंग पैड पर रखें. अगर बिना कवर के चार्जिंग बेहतर तरीके से होने लगे तो समझ जाइए कि समस्या कवर की वजह से थी. ऐसे में पतला और wireless charging-compatible केस इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा.


वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण

चार्जर की alignment भी उतनी ही जरूरी

कई बार यूजर्स पूरी समस्या का जिम्मेदार कवर को मान लेते हैं जबकि असली वजह फोन की गलत positioning भी हो सकती है. दरअसल, वायरलेस चार्जर पर फोन की charging coil और चार्जिंग पैड की coil का सही alignment जरूरी होती है.

अगर आपका फोन चार्जिंग पैड पर थोड़ा इधर-उधर रखा है तो फोन की चार्जिंग स्लो हो सकती है या रुक भी सकती है. हालांकि, Magnetic charging वाले फोन में ये समस्या नॉर्मली कम होती है क्योंकि मैग्नेट सही position बनाने में मदद करते हैं.

कवर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • कवर बहुत ज्यादा मोटा न हो.
  • Wireless Charging या Qi compatibility जरूर देखें.
  • बड़े metal plates या metallic हिस्सों से बचें.
  • Magnetic charging इस्तेमाल करते हैं तो compatible magnetic case चुनें.
  • कैमरा प्रोटेक्शन के साथ केस की मोटाई भी देखें.
  • खराब क्वालिटी के magnetic rings वाले कवर से बचें.
  • जरूरत पड़ने पर कवर हटाकर charging performance चेक करें.

यह भी पढ़ें:

How to Set UPI AutoPay: बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Wireless Charging TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
वायरलेस चार्जिंग में बार-बार हो रही दिक्कत? कहीं फोन कवर तो नहीं है कारण
टेक्नोलॉजी
महंगे फोन की बल्ले-बल्ले, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड
महंगे फोन की बल्ले-बल्ले, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड
टेक्नोलॉजी
फोन की चार्जिंग हमेशा Watts में ही क्यों मापी जाती है? जानिए पूरी सच्चाई
फोन की चार्जिंग हमेशा Watts में ही क्यों मापी जाती है? जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
TRAI Channel Selector App: TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल
TRAI के इस एप से ऑप्टिमाइज करें टीवी चैनल, आधा हो जाएगा बिल
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील
दिल्ली NCR
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक्शन, दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया
इंडिया
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
कौन हैं वो 4 जज जो बनेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? कॉलोजियम ने की सिफारिश
जनरल नॉलेज
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट क्राइम करे तो कौन देगा सजा, अंतरिक्ष में किसका कानून?
ट्रेंडिंग
Video: सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
सजा है या मजा? मेरे रश्के कमर पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने लगाए ठुमके
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget