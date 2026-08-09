मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र सरकार ने राहुल नवीन का ईडी निदेशक कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया।

अब वह 13 अगस्त, 2027 तक पद पर बने रहेंगे।

यह विस्तार उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि से भी अधिक है।

केंद्र सरकार ने रविवार (9 अगस्त, 2026) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर राहुल नवीन के कार्यकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब राहुल नवीन अगले साल 13 अगस्त, 2027 तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे.

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, कैबिनेट की अपाइंटमेंट कमेटी ने 1993 के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी राहुल नवीन के कार्यकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है.

रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने रहेंगे राहुल नवीन

सरकारी आदेश के मुताबिक, राहुल नवीन को अगले साल 13 अगस्त, 2027 तक ईडी डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल विस्तार दिया गया है, हालांकि, 1993 बैच के IRS अधिकारी की निर्धारित सेवानिवृति की तारीख 31 जुलाई, 2027 है. इसका मतलब है कि राहुल नवीन अपने निर्धारित रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी ईडी डायरेक्टर के रूप में पद पर बने रहेंगे.

मार्च 2026 में मिला था प्रोफॉर्मा प्रमोशन

केंद्र सरकार ने इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन को 30 मार्च, 2026 को प्रोफॉर्मा प्रमोशन दिया था. मुख्य रूप से ईडी प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे IRS राहुल नवीन को केंद्र सरकार ने प्रोफॉर्मा प्रमोशन देकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुख्य आयकर आयुक्त (Chief Commissioner of Income Tax/CCIT) के पद पर नियुक्त किया था.

एक साल एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में भी संभाल चुके हैं ईडी का कार्यभार

राहुल नवीन ने 15 सितंबर, 2023 को ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर यानी प्रभारी डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 14 अगस्त, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय का फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया. वहीं, एजेंसी में कार्यवाहक प्रमुख का पदभार संभालने से पहले राहुल नवीन सतर्कता और प्रशासन विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं.

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