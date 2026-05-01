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Submarine Cables: इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब
Submarine Cables: समुद्र के नीचे बिछाई गई सबमरीन केबल्स के जरिए ही इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है. आइए जानते हैं कि ये केबल्स पानी की वजह से खराब क्यों नहीं होती.
Submarine Cables: जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं या फिर वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो आपका डेटा शायद सेटेलाइट के जरिए नहीं बल्कि समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा होता है. असल में दुनिया का लगभग 95% से 99% इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र की तलहटी पर बिछाई गई सबमरीन केबल्स के जरिए ही गुजरता है. आइए जानते हैं इन्हें पानी के नीचे ही क्यों बिछाया जाता है और ये खराब क्यों नहीं होती.
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Published at : 01 May 2026 09:26 AM (IST)
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इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब
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