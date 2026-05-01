जमीन के मुकाबले समुद्र की तलहटी हैरानी की बात है कि ज्यादा स्थिर होती है. जमीन पर केबल्स को कंस्ट्रक्शन के काम, खुदाई और इंसानी दखल से लगातार खतरा बना रहता है. पानी के नीचे काफी कम हलचल होती है.