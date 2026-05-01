हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSubmarine Cables: इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब

Submarine Cables: इंटरनेट की तारों को समुद्र में ही क्यों बिछाया जाता है, जानें पानी से क्यों नहीं होती ये खराब

Submarine Cables: समुद्र के नीचे बिछाई गई सबमरीन केबल्स के जरिए ही इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है. आइए जानते हैं कि ये केबल्स पानी की वजह से खराब क्यों नहीं होती.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 May 2026 09:26 AM (IST)
Submarine Cables: समुद्र के नीचे बिछाई गई सबमरीन केबल्स के जरिए ही इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है. आइए जानते हैं कि ये केबल्स पानी की वजह से खराब क्यों नहीं होती.

Submarine Cables: जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं या फिर वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो आपका डेटा शायद सेटेलाइट के जरिए नहीं बल्कि समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा होता है. असल में दुनिया का लगभग 95% से 99% इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र की तलहटी पर बिछाई गई सबमरीन केबल्स के जरिए ही गुजरता है. आइए जानते हैं इन्हें पानी के नीचे ही क्यों बिछाया जाता है और ये खराब क्यों नहीं होती.

1/6
जमीन के मुकाबले समुद्र की तलहटी हैरानी की बात है कि ज्यादा स्थिर होती है. जमीन पर केबल्स को कंस्ट्रक्शन के काम, खुदाई और इंसानी दखल से लगातार खतरा बना रहता है. पानी के नीचे काफी कम हलचल होती है.
जमीन के मुकाबले समुद्र की तलहटी हैरानी की बात है कि ज्यादा स्थिर होती है. जमीन पर केबल्स को कंस्ट्रक्शन के काम, खुदाई और इंसानी दखल से लगातार खतरा बना रहता है. पानी के नीचे काफी कम हलचल होती है.
2/6
महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है. समुद्र के पार केबल्स बिछाना अक्सर सबसे छोटा और सबसे किफायती रास्ता होता है.
महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है. समुद्र के पार केबल्स बिछाना अक्सर सबसे छोटा और सबसे किफायती रास्ता होता है.
Published at : 01 May 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Submarine Cables Internet Cables Ocean Network

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Bitumen India: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?
जनरल नॉलेज
Quietest Place: यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?
जनरल नॉलेज
दिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?
दिल्ली बनी 'तंदूर', दुबई से भी ज्यादा गर्मी का अहसास; जानें क्यों खाड़ी देशों से ज्यादा तप रही राजधानी?
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
बिहार
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
ऑटो
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
एग्रीकल्चर
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget