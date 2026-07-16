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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज

रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज

Rohit Sharma Yashasvi Jaiswal: रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 47 गेंद खेलकर सिर्फ 26 रन बना पाए. उन्हें टीम इंडिया से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 08:07 PM (IST)
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रोहित शर्मा लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में रोहित 26 रन बनाकर आउट हो गए. बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित सिर्फ 11 रन बना पाए थे. उनके फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर यशस्वी जायसवाल का नाम ट्रेंड करने लगा है. यह मांग की जा रही है कि रोहित को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जिससे यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में आकर ओपनिंग कर सकें.

यशस्वी जायसवाल को लाओ...

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था, लेकिन पिछले 3 साल में उन्हें सिर्फ 6 वनडे मैच खेलने का मौका मिला है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को हटाने और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में लाने की मांग उठ रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि अब टीम इंडिया को रोहित की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा जिम्मेदारी जायसवाल को दे दी जाए.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि विराट कोहली अच्छे टच में हैं और शायद 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं. मगर यह अब रोहित के बस की बात नहीं रही, उन्हें संन्यास लेकर जायसवाल के लिए ओपनिंग में जगह खाली कर देनी चाहिए.

 

रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म

रोहित शर्मा वाकई खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और साल 2026 में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है. जहां 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह दांव पर लगी हो, वहां रोहित का यह प्रदर्शन चिंताजनक है. इस साल रोहित ने 8 पारियों में 241 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतकीय पारी निकली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jul 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma YASHASVI JAISWAL IND VS ENG
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