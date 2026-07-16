रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज

रोहित शर्मा लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में रोहित 26 रन बनाकर आउट हो गए. बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित सिर्फ 11 रन बना पाए थे. उनके फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर यशस्वी जायसवाल का नाम ट्रेंड करने लगा है. यह मांग की जा रही है कि रोहित को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जिससे यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में आकर ओपनिंग कर सकें.

यशस्वी जायसवाल को लाओ...

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था, लेकिन पिछले 3 साल में उन्हें सिर्फ 6 वनडे मैच खेलने का मौका मिला है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को हटाने और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में लाने की मांग उठ रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि अब टीम इंडिया को रोहित की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा जिम्मेदारी जायसवाल को दे दी जाए.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि विराट कोहली अच्छे टच में हैं और शायद 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं. मगर यह अब रोहित के बस की बात नहीं रही, उन्हें संन्यास लेकर जायसवाल के लिए ओपनिंग में जगह खाली कर देनी चाहिए.

He should retire and make way for youngsters like Jaiswal. Kohli i still feel will make it — Kabir (@itskabir_19) July 16, 2026

Thanks to Rohit's services to Indian cricket. He is still anyday better odi opener than impactless Sachin. Now pass baton to jaiswal wish him all best for second innings — Bhola Bhandari (@Bholabhand97703) July 16, 2026

रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म

रोहित शर्मा वाकई खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और साल 2026 में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है. जहां 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह दांव पर लगी हो, वहां रोहित का यह प्रदर्शन चिंताजनक है. इस साल रोहित ने 8 पारियों में 241 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतकीय पारी निकली है.

Rohit Sharma is in huge pressure now, Yashasvi Jaiswal in the line — CricPal (@AnupPalAgt) July 16, 2026

No hate to Rohit, but Rohit Sharma is just eating a well-deserved place of Sir Yashasvi Jaiswal!#INDvsENG pic.twitter.com/LusRoyfohE — Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) July 16, 2026

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