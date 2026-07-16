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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत

देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत

Dehradun News: देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी के 17 जुलाई के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था, अमर मेहता उसी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे थे.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून, अतुल चौहान |  Updated at : 16 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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देहरादून में राहुल गांधी के दौरे से पहले बड़ा हादसा हो गया, जहां कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेता अमर मेहता पर लोहे का गाडर गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई. 

दरअसल, देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी के 17 जुलाई के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था, अमर मेहता उसी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे थे. टेंट लगाने के दौरान लोहे का गाडर कांग्रेस नेता अमर मेहता के सिर पर गिरा, उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल अमर मेहता को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुंचे

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा मंच निर्माण के दौरान हुआ. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बता दें कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पहले परेड ग्राउंड में प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति विवाद के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थल बदलकर बन्नू स्कूल मैदान कर दिया था. कार्यक्रम से एक दिन पहले हुए इस हादसे ने आयोजन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कार्यक्रम स्थल पर रुका काम

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी देखा जा रहा है कि मंच निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. हादसे के बाद कार्यक्रम स्थल पर निर्माण कार्य भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
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