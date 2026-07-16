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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: देश में किसने की थी सबसे लंबी भूख हड़ताल, अब कहां हैं वह शख्सियत?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: देश में किसने की थी सबसे लंबी भूख हड़ताल, अब कहां हैं वह शख्सियत?

Sonam Wangchuk Hunger Strike : इस बीच एक बार फिर देश की सबसे लंबी भूख हड़ताल करने वाली शख्सियत का नाम सुर्खियों में आ गया है. लोग अब इस शख्सियत के बारे में भी कई तरह के सवाल कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jul 2026 09:06 PM (IST)
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Sonam Wangchuk Hunger Strike : पिछले कुछ दिनों से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार चर्चा में बनी हुई है. वह 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनशन कर रहे हैं. लगातार 18 दिनों से भूखे रहने के कारण उनका वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है और उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस बीच एक बार फिर देश की सबसे लंबी भूख हड़ताल करने वाली शख्सियत का नाम सुर्खियों में आ गया है. लोग सोनम वांगचुक के साथ अब इस शख्सियत के बारे में भी कई तरह के सवाल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि देश में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी और अब वह शख्सियत कहां हैं. 

देश में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी?

भारत में सबसे लंबी भूख हड़ताल मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने की थी. उन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने सशस्त्र बल अधिनियम (AFSPA) को हटाने की मांग को लेकर करीब 16 साल तक लगातार भूख हड़ताल की, उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था और उन्होंने अपने शांतिपूर्ण विरोध से देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा. इसी लंबे संघर्ष और संकल्प की वजह से इरोम शर्मिला मानवाधिकार आंदोलन की एक प्रमुख पहचान बन गईं. 

क्यों शुरू की थी भूख हड़ताल?

2 नवंबर 2000 को मणिपुर के मालोम इलाके में एक घटना हुई, जिसे मालोम नरसंहार के नाम से जाना जाता है. आरोप था कि असम राइफल्स के जवानों की कार्रवाई में 10 आम नागरिकों की मौत हो गई थी. इस घटना से आहत होकर इरोम शर्मिला ने AFSPA को हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी.  उनका मानना था कि यह कानून संघर्ष वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा अधिकार देता है, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है. वहीं इस कानून के समर्थकों का कहना है कि अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है. 

दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल कब तक चली?

इरोम शर्मिला ने 5 नवंबर 2000 को अपना अनशन शुरू किया और 9 अगस्त 2016 तक इसे जारी रखा. करीब 16 साल या लगभग 5,793 दिनों तक उन्होंने अपनी  भूख हड़ताल जारी रखी. इसी वजह से उनकी भूख हड़ताल को दुनिया की सबसे लंबी राजनीतिक भूख हड़ताल माना जाता है.

16 साल तक कैसे जिंदा रहीं?

उस समय आत्महत्या की कोशिश कानूनन अपराध मानी जाती थी, इसलिए प्रशासन ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया. न्यायिक हिरासत के दौरान अस्पताल में डॉक्टर उन्हें नाक के जरिए डाली गई नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से तरल पोषण और दवाइयां देते थे. इसी माध्यम से उन्हें जीवित रखा गया, हालांकि उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान अपनी मर्जी से कभी खाना नहीं खाया. 

यह भी पढ़ें - कितनी तरह के होते हैं बादल और किसमें तबाही मचाने की ताकत सबसे ज्यादा, भारत में कहां दिखता है इनका तांडव?

उन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर क्यों कहा गया?

लगातार 16 साल तक अपने फैसले पर अडिग रहने और अहिंसक तरीके से विरोध जारी रखने के कारण इरोम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाने लगा. उनके आंदोलन को दुनिया भर के कई मानवाधिकार संगठनों का समर्थन मिला और उनके साहस साथ ही संघर्ष के लिए उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले. 

उनके अनशन का क्या रिजल्ट रहा था?

करीब 16 साल तक आंदोलन चलाने के बाद इरोम शर्मिला ने महसूस किया कि भूख हड़ताल के जरिए वह राजनीतिक बदलाव नहीं हो पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इसके बाद 9 अगस्त 2016 को उन्होंने शहद चखकर अपना अनशन खत्म किया. उन्होंने कहा कि अब वह लोकतांत्रिक और चुनावी राजनीति के जरिए अपने अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी.  भूख हड़ताल खत्म करने के बाद इरोम शर्मिला ने राजनीति में कदम रखा और पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस (PRJA) नाम से राजनीतिक दल बनाया. उन्होंने 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा. हालांकि उन्हें केवल 90 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अनशन खत्म करने के बाद भी लोग उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली. 

अब कहां हैं इरोम शर्मिला?

अनशन खत्म होने के बाद इरोम शर्मिला मणिपुर से बाहर चली गईं. बाद में उन्होंने अपने लंबे समय के ब्रिटिश मित्र डेसमंड कुटिन्हो से शादी कर ली. वह अब बेंगलुरु में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं.  उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि वह अब शांत जीवन जी रही हैं, लेकिन मानवाधिकारों के लिए उनकी चिंता आज भी पहले जैसी है. हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है. 

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Published at : 16 Jul 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Irom Sharmila Sonam Wangchuk Cockroach Janata Party Longest Hunger Strike
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