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Blue Jeans Ban: इस देश की औरतें नहीं पहन सकती नीली जींस, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन
Blue Jeans Ban: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर नीली जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Blue Jeans Ban: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नीली जींस पहनना काफी ज्यादा आम है. लेकिन उत्तरी कोरिया में इसे पहनने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. दरअसल उत्तरी कोरिया में नीली जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 14 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Tags :North Korea Kim Jong Un Blue Jeans Ban
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion