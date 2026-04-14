नीली जींस पहनना कोई छोटी-मोटी गलती नहीं है. इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने पर नागरिकों पर भारी जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ उन्हें सबके सामने सजा मिल सकती है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है. यह कानून सख्ती से लागू किया जाता है ताकि सरकार द्वारा तय किए गए नियम का पालन हो सके.