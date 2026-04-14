हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBlue Jeans Ban: इस देश की औरतें नहीं पहन सकती नीली जींस, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन

Blue Jeans Ban: इस देश की औरतें नहीं पहन सकती नीली जींस, नाम सुनकर नहीं होगा यकीन

Blue Jeans Ban: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर नीली जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Blue Jeans Ban: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर नीली जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

Blue Jeans Ban: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नीली जींस पहनना काफी ज्यादा आम है. लेकिन उत्तरी कोरिया में इसे पहनने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. दरअसल उत्तरी कोरिया में नीली जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

1/6
उत्तरी कोरिया में नीली जींस सिर्फ एक कपड़ा नहीं है. इसे अमेरिकी संस्कृति और पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है. सरकार इसे पश्चिमी असर का प्रतीक मानती है.
उत्तरी कोरिया में नीली जींस सिर्फ एक कपड़ा नहीं है. इसे अमेरिकी संस्कृति और पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है. सरकार इसे पश्चिमी असर का प्रतीक मानती है.
2/6
नीली जींस पहनना कोई छोटी-मोटी गलती नहीं है. इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने पर नागरिकों पर भारी जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ उन्हें सबके सामने सजा मिल सकती है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है. यह कानून सख्ती से लागू किया जाता है ताकि सरकार द्वारा तय किए गए नियम का पालन हो सके.
नीली जींस पहनना कोई छोटी-मोटी गलती नहीं है. इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने पर नागरिकों पर भारी जुर्माना लग सकता है. इसी के साथ उन्हें सबके सामने सजा मिल सकती है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है. यह कानून सख्ती से लागू किया जाता है ताकि सरकार द्वारा तय किए गए नियम का पालन हो सके.
Published at : 14 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
North Korea Kim Jong Un Blue Jeans Ban

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस धर्म से है हिंगे समुदाय का कनेक्शन? जानें IPL के पहले मैच में कहर बरपाने वाले प्रफुल्ल की जाति
किस धर्म से है हिंगे समुदाय का कनेक्शन? जानें IPL के पहले मैच में कहर बरपाने वाले प्रफुल्ल की जाति
जनरल नॉलेज
Praful Hinge Salary: IPL के पहले मैच में प्रफुल्ल हिंगे को कितनी मिली मैच फीस, यह वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?
IPL के पहले मैच में प्रफुल्ल हिंगे को कितनी मिली मैच फीस, यह वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Noida Protest Violence: अमेरिका में फैक्ट्री वर्कर्स को कितनी मिलती है न्यूनतम मजदूरी, नोएडा में बवाल के बीच जानें जवाब
अमेरिका में फैक्ट्री वर्कर्स को कितनी मिलती है न्यूनतम मजदूरी, नोएडा में बवाल के बीच जानें जवाब
जनरल नॉलेज
ईरान को कौन-कौन से देश देते हैं टोल, जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट पर रोकने जा रहा अमेरिका?
ईरान को कौन-कौन से देश देते हैं टोल, जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट पर रोकने जा रहा अमेरिका?
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन में 396 हिरासत में, 350 गिरफ्तार, नकाबपोशों की तलाश जारी
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन में 396 हिरासत में, 350 गिरफ्तार, नकाबपोशों की तलाश जारी
विश्व
US Iran War: चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
बॉलीवुड
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
इंडिया
Explained: MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों बढ़ रहीं हत्याएं?
MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हत्याएं क्यों?
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget