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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जर्मनी से आई बेटी ने मां को दिया ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, फूट-फूटकर रोने लगी मां- वीडियो वायरल

Video: जर्मनी से आई बेटी ने मां को दिया ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, फूट-फूटकर रोने लगी मां- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वंशिका नाम की एक लड़की ने यह वीडियो शेयर किया है. वंशिका चार साल पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत छोड़कर जर्मनी गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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कहते हैं कि बच्चों की कामयाबी का सबसे बड़ा सुख उनके माता-पिता को ही होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बेहद भावुक और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा. दरअसल, एक बेटी ने विदेश में अपनी पहली कमाई से अपनी मां के लिए सोने के गहनों का एक खूबसूरत सेट खरीदा. जब बेटी ने मां को यह सरप्राइज गिफ्ट दिया, तो मां अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई और बेटी को गले लगा लिया. यह खूबसूरत पल इंटरनेट पर करोड़ों लोगों का दिल जीत रहा है.

जर्मनी जाने से पहले किया था खुद से एक वादा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वंशिका नाम की एक लड़की ने यह वीडियो शेयर किया है. वंशिका चार साल पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत छोड़कर जर्मनी गई थी. उसने खुद से वादा किया था कि जब वह अपनी पहली कमाई करेगी, तो उससे अपनी मां के लिए कुछ बहुत खास खरीदेगी, क्योंकि उसकी मां ने परिवार के लिए बहुत सारे त्याग किए हैं. आखिरकार वंशिका ने अपनी मेहनत की कमाई से वह सपना पूरा कर दिखाया और मां के लिए सोने का शानदार ज्वेलरी सेट खरीदा.

 
 
 
 
 
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'मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से कुछ नहीं लाई' और फिर हुआ धमाका

वीडियो की शुरुआत में वंशिका अपनी मां से मजाक करते हुए कहती है कि वह जर्मनी से उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं आई है. इस पर मां बड़े प्यार से कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आ गई यही बहुत है. लेकिन तभी वंशिका अचानक अपनी पीठ के पीछे से गिफ्ट का डिब्बा निकालती है और कहती है, "मेरी तरफ से आपके लिए." पहले तो मां को यकीन ही नहीं होता कि डिब्बे में सोने के गहने हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सच समझ आता है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स भी हुए भावुक

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग बेटी के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब माता-पिता की वजह से ही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अपनी मां को दुनिया की सारी खुशियां देना हर बेटी का सपना होता है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "कामयाब बेटी के पीछे उस परिवार का हाथ होता है जिसने हमेशा उस पर भरोसा किया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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