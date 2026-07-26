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'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने दो नई मांगें रखी हैं. पार्टी ने छात्रों पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई और पीएम मोदी से माफी की मांग की है.
नीट पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ते राजनीतिक दबाव और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. इस मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से लंबे समय तक प्रदर्शन किया गया. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 25 दिनों तक अनशन भी किया था. इसके अलावा हजारों छात्र-छात्राओं ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था.
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