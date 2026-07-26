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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'

Exclusive: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों हुई हार? प्रशांत का बड़ा बयान, कहा- 'क्योंकि दीदी को...'

Prashant Kishor on Mamata Banerjee: बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार को लेकर बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है. उन्होंने बीजेपी पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Jul 2026 09:56 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ी मात दी है. इस बीच बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार क्यों हुई है इसको लेकर जनसुराज प्रमुख और बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एबीपी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ी वजह बताई है. ममता बनर्जी की हार के बाद उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई और नेताओं ने दूसरी पार्टी में विलय कर लिया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "भगदड़ इसलिए मच गई क्योंकि दीदी को हार मिली है तो बीजेपी वाले उनको परेशान कर रहे हैं और उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं. ये सब ठीक है लेकिन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दीदी को आज भी ढाई करोड़ वोट मिला है. वो वोट किसी एमपी या विधायक के भागने से हिलता नहीं है."

'दीदी जब तक पॉलिटिकल फोर्स....'

उन्होंने आगे कहा कि वहां पर दीदी जब तक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में हैं तब तक वही रहेंगी, चाहें लोग कितना गुट बना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है." प्रशांत किशोर ने कहा, "ममता बनर्जी में चाहें 100 कमियां हैं लेकिन उन्होंने पार्टी को अपने खून-पसीने से बनाया है. कोई ऋतुव्रत बनर्जी जैसा नेता उसको लेकर जा नहीं सकता."

बांकीपुर में बीजेपी जीत को लेकर क्या कहा?

प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि वह बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दे जीत जाएगा. इस पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल दिखाना चाहते हैं और वो 3 तारीख को दिखेगा कि किसने किसको दिखाया." उन्होंने आगे कहा, "मानो बीजेपी जीत जाती है तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे कि बिहार और बांकीपुर जनता और बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध मतदाता सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं पसंद करते हैं."

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "अगर यहां पर बीजेपी जीत जाती है तो बांकीपुर के वोटर जो कि सबसे पढ़े-लिखे और पैसे वाले लोग हैं इन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया." उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा कि मैं पहला ही बता चुका हूं कि 'अर्श पर या फर्श' पर सबको कहा था क्योंकि बांकीपुर में कोई किंतु-परंतू नहीं है बीजेपी यहां चुनाव हार रही है. 

नीतीश कुमार पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, "नीतीश जी कहां हैं?" नीतीश कुमार की सीट विधानसभा चुनाव में सीट बढ़ने पर कहा, "उनकी सीट इसलिए बढ़ीं क्योंकि बिहार के लोगों का 30 हजार करोड़ रुपया उनकी सरकार ने इस्तेमाल किया. चुनाव आयोग की मदद से वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया."

उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में थे. बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया. सरकारी पैसे से वोट खरीदे और बाद में उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया." 

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Published at : 26 Jul 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
TMC TMC: Jansuraaj MAMATA BANERJEE PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS
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