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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या आम आदमी भी पहन सकता है बुलेटप्रूफ जैकेट, किस चीज से बनती है?

क्या आम आदमी भी पहन सकता है बुलेटप्रूफ जैकेट, किस चीज से बनती है?

Bulletproof Jacket: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक आम आदमी भी बुलेटप्रूफ जैकेट पहन सकता है. आइए जानते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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Bulletproof Jacket: बुलेटप्रूफ जैकेट आमतौर पर सैनिक, पुलिसकर्मी, सुरक्षा गार्ड और खास सुरक्षा खतरों का सामना करने वाले लोगों से जुड़ी होती है. लेकिन क्या भारत में एक सामान्य नागरिक कानूनी तौर पर इसे अपना सकता है और पहन सकता है? इसका जवाब है हां. हालांकि सटीक कानूनी और नियामक जरूरतें सुरक्षात्मक उपाय के प्रकार, इसकी विशिष्टताओं और लागू सरकारी नियम पर निर्भर हो सकती हैं. बुलेटप्रूफ जैकेट कोई हथियार नहीं है. इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक खतरों से बचने के लिए किया जाता है. 

बुलेटप्रूफ जैकेट किससे बनी होती है? 

आधुनिक बैलिस्टिक सुरक्षा आमतौर पर प्रोजेक्टाइल की ऊर्जा को अब्जॉर्ब करने, फैलाने और तोड़ने के लिए डिजाइन की गई कई सामग्री को जोड़ती है. केवलर एक पैरा एरामिड सिंथेटिक फाइबर, नरम शरीर कवच में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे मशहूर सामग्री में से एक है. इसकी उच्च तन्यता ताकत फाइबर की कई परतों को बुलेट की ऊर्जा को पकड़ने और बांटने में मदद करती है. 

कुछ सकारात्मक उपकरणों में भी इस्तेमाल की जाने वाली एक और सामग्री वेक्ट्रान है. यह एक उच्च प्रदर्शन वाला फाइबर है जो अपनी ताकत और स्थायित्व के लिए जाना जाता है. 

अल्ट्रा हाई मॉलिक्युलर वेट पॉलिथीन बैलिस्टिक सुरक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली एक और एडवांस्ड सामग्री है. यह हल्का है और इसमें ताकत से वजन अनुपात ज्यादा है. यह इसे वहां इस्तेमाल में मदद योग्य बनाता है जहां कवच का वजन कम करना जरूरी है. उच्च ऊर्जा राइफल खतरों से सुरक्षा के लिए कवच में सिरेमिक या धातु की कठोर प्लेट शामिल हो सकती हैं. सिरेमिक प्लेट प्रोजेक्टाइल को तोड़ या फिर बांट सकती हैं और उसकी ऊर्जा भी फैल सकती हैं. 


क्या आम आदमी भी पहन सकता है बुलेटप्रूफ जैकेट, किस चीज से बनती है?

जैकेट गोली को कैसे रोकती हैं? 

एक बैलिस्टिक बनियान सिर्फ धातु के टुकड़े की तरह काम नहीं करता जो गोली को रोकता है. नरम कवच में मजबूत तंतुओं की कई परत एक साथ काम करती हैं. जब कोई प्रोजेक्टाइल पदार्थ से टकराता है तो तंतु उसकी काइनेटिक एनर्जी को अवशोषित करता है और व्यापक क्षेत्र में बांट देता है. इससे पैठ की संभावना कम हो जाती है.

कठोर कवच अलग तरह से काम करता है. एक सिरेमिक या फिर दूसरी कठोर प्लेट प्रभाव की बिंदु पर प्रोजेक्टाइल को बाधित कर सकती है. जबकि इसके पीछे की परत बाकी बची ऊर्जा को अवशोषित और वितरित करती है.

हालांकि कोई भी बुलेटप्रूफ जैकेट सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं देती. कवच को खास खतरे के स्तर और गोला बारूद के लिए डिजाइन और परीक्षण किया गया है. एक प्रकार के प्रोजेक्टाइल के लिए मूल्यांकित बुलेटप्रूफ जैकेट दूसरे प्रकार के प्रोजेक्टाइल से रक्षा नहीं कर सकता है. 


क्या आम आदमी भी पहन सकता है बुलेटप्रूफ जैकेट, किस चीज से बनती है?

क्या कोई सामान्य नागरिक इसे खरीद सकता है? 

आम नागरिक बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. लेकिन यह दावा की हर नागरिक को खरीदने से पहले पुलिस एनओसी प्राप्त करनी होगी, खास उत्पादन और लागू नियम की जांच के बिना कानूनी जरूरत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

ऐसे उपकरण पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस वैध, अधिकृत आपूर्तिकर्ता के जरिए से खरीदना चाहिए और इसके प्रमाणीकरण, परीक्षण मानक, सुरक्षा स्तर और दस्तावेजीकरण को सत्यापित करना चाहिए. 

खरीदार को विश्वसनीय परीक्षण के बिना बुलेटप्रूफ के रूप में बेचे जा रहे नकली उत्पादों से भी बचना चाहिए. एक असली परीक्षण वाली बुलेटप्रूफ जैकेट प्रोडक्ट साधारण दिखने वाली जैकेट के बीच का अंतर जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है.

खरीदारों को क्या जांचना चाहिए? 

बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदने से पहले खरीदारों को प्रमाण पत्र और परीक्षण दस्तावेज, सुरक्षा रेटिंग, निर्माण तिथि, वारंटी और समाप्ति या सेवा जीवन की जानकारी की जांच करनी चाहिए. 

होने वाले खतरे पर भी विचार किया जाना चाहिए. सॉफ्ट कवच आमतौर पर कुछ हैंडगन खतरों के लिए डिजाइन किया गया है. इसी के साथ हाई प्लेट सिस्टम उच्च ऊर्जा राइफल गोला बारूद के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है.  इस वजह से सुरक्षा स्तर को सिर्फ भारी या सबसे महंगी जैकेट चुनने के बजाय वास्तविक खतरे के आकलन के मुताबिक चुना जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः एक दिन में कितनी ट्रेनें चलाता है रेलवे, कितनी कमाई- कितना खर्च?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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