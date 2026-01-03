किस शख्स ने लिया दुनिया का सबसे महंगा तलाक, जानें कितनी देनी पड़ी थी एलिमनी?

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने 27 साल की शादी के बाद साल 2021 में तलाक लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जाता है. अनुमान है कि सेटलमेंट के तहत करीब 76 अरब डॉलर की संपत्ति का बंटवारा हुआ. वहीं मेलिंडा को न सिर्फ भारी रकम मिली बल्कि अरबों डॉलर के शेयर भी उनके हिस्से आए.