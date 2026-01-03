एक्सप्लोरर
किस शख्स ने लिया दुनिया का सबसे महंगा तलाक, जानें कितनी देनी पड़ी थी एलिमनी?
माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने 27 साल की शादी के बाद साल 2021 में तलाक लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जाता है.
2025 में भारत में कई सेलिब्रिटीज के तलाक हुए हैं. वहीं तलाक के साथ ही एलिमनी की खबरें भी सामने आई थी. 2025 में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक भी काफी चर्चा में रहा था. रिपोर्ट्स के अनुसार चहल ने धनश्री को एलिमनी में 60 करोड़ रुपये दिए थे. भारत के अलावा दुनियाभर में भी ऐसे कई हाई-प्रोफाइल कपल्स रहे हैं, जिनके तलाक की कीमत इतनी भारी रही कि उन्होंने सबसे महंगे तलाक का रिकॉर्ड बना दिया. इन तलाकों में करोड़ नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की एलिमनी और संपत्ति का बंटवारा हुआ. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस शख्स ने दुनिया का सबसे महंगा तलाक लिया और उसे कितनी एलिमनी देनी पड़ी थी.
