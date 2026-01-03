हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिस शख्स ने लिया दुनिया का सबसे महंगा तलाक, जानें कितनी देनी पड़ी थी एलिमनी?

किस शख्स ने लिया दुनिया का सबसे महंगा तलाक, जानें कितनी देनी पड़ी थी एलिमनी?

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने 27 साल की शादी के बाद साल 2021 में तलाक लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Jan 2026 02:03 PM (IST)
2025 में भारत में कई सेलिब्रिटीज के तलाक हुए हैं. वहीं तलाक के साथ ही एलिमनी की खबरें भी सामने आई थी. 2025 में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक भी काफी चर्चा में रहा था. रिपोर्ट्स के अनुसार चहल ने धनश्री को एलिमनी में 60 करोड़ रुपये दिए थे. भारत के अलावा दुनियाभर में भी ऐसे कई हाई-प्रोफाइल कपल्स रहे हैं, जिनके तलाक की कीमत इतनी भारी रही कि उन्होंने सबसे महंगे तलाक का रिकॉर्ड बना दिया. इन तलाकों में करोड़ नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की एलिमनी और संपत्ति का बंटवारा हुआ. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस शख्स ने दुनिया का सबसे महंगा तलाक लिया और उसे कितनी एलिमनी देनी पड़ी थी.

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने 27 साल की शादी के बाद साल 2021 में तलाक लिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जाता है. अनुमान है कि सेटलमेंट के तहत करीब 76 अरब डॉलर की संपत्ति का बंटवारा हुआ. वहीं मेलिंडा को न सिर्फ भारी रकम मिली बल्कि अरबों डॉलर के शेयर भी उनके हिस्से आए.
इस तलाक को इतना महंगा इसलिए माना गया क्योंकि बिल गेट्स उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे. दोनों के पास अरबों डॉलर की संपत्ति, निवेश और शेयर थे, जिनका बंटवारा तलाक के दौरान किया गया. यही वजह है कि यह मामला सिर्फ निजी रिश्ते के टूटने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक तौर पर भी इतिहास बन गया.
Published at : 03 Jan 2026 02:03 PM (IST)
Worlds Most Expensive Divorce Highest Alimony Billionaire Divorce

संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
