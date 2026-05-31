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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठा आरक्षण आंदोलन के बीच मनोज जरांगे ने पानी पीकर तोड़ा अनशन, कल रात बिगड़ी थी तबीयत

मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच मनोज जरांगे ने पानी पीकर तोड़ा अनशन, कल रात बिगड़ी थी तबीयत

Manoj Jarange Patil News: मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है. खराब स्वास्थ्य के बीच उन्होंने पानी पीकर उपवास तोड़ा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 May 2026 10:57 AM (IST)
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मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है. उन्होंने पानी पीकर उपवास तोड़ा और इसके साथ ही उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली. बीते दिन अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे समर्थकों के बीच चिंता बढ़ गई थी.

मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन शुरू किया था. अनशन के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद देर रात उन्हें छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और लगातार निगरानी में रखा.

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पानी पीकर तोड़ा अनशन

स्वास्थ्य में गिरावट और डॉक्टरों की सलाह के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने पानी पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया. उनके अनशन समाप्त करने की खबर सामने आते ही समर्थकों और मराठा समाज के लोगों ने राहत जताई. अस्पताल और आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

जरांगे पाटिल का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज से किए गए कई अहम वादों को अब तक पूरा नहीं किया है. उनका कहना है कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने दावा किया कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

आंदोलन जारी रहने का ऐलान

अनशन खत्म करने के बावजूद मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया है कि मराठा आरक्षण की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि समाज अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगा और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा.

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उनका कहना है कि जब तक सरकार मराठा समाज की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहेगा. अनशन समाप्त होने से फिलहाल तनाव कम हुआ है, लेकिन मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 31 May 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Maratha Reservation Movement
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