दुनिया में किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें वह कितना अमीर?

Diamond King Country: हीरे को हमेशा से ही दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में गिना जाता रहा है. यह न केवल सुंदरता और धन का प्रतीक है, बल्कि जिस देश की धरती के नीचे इसका भंडार होता है, उस देश की किस्मत भी बदल जाती है. दुनिया के मैप पर जब सबसे अमीर और विशाल हीरा भंडारों वाले देशों की बात आती है, तो एक देश का नाम सबसे पहले आता है और वह देश और कोई नहीं बल्कि भारत का सबसे अच्छा मित्र रूस है. रूस के पास मात्रा (कैरेट) और उत्पादन क्षमता, दोनों ही मामलों में दुनिया का सबसे विशाल हीरा भंडार मौजूद है.

हीरा मंडी का एकछत्र राजा

साइबेरिया के बेहद ठंडे और दुर्गम इलाकों में छिपी ये खदानें रूस को वैश्विक हीरा बाजार का एकछत्र राजा बनाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरों का यह अथाह समंदर रूस को कितना अमीर बनाता है? और कैसे ये चमकते पत्थर दुनिया की महाशक्तियों में से एक की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं? आइए, जानते हैं कि रूस के पास कितने हीरे हैं और इस बेशकीमती खजाने की वजह से वह कितना अमीर है.

यह भी पढ़ें: नारियल के अंदर कहां से आता है इतना साफ और मीठा पानी, आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक प्रोसेस

रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हीरा भंडार मौजूद है. वहीं, देश का मुख्य खनन कार्य साइबेरिया के याकुटिया क्षेत्र में होता है. यहां स्थित मीर और उदाचनाया जैसी खदानें इतनी बड़ी हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है. रूस की सरकारी हीरा कंपनी अरोसा अकेले दुनिया के कुल हीरा उत्पादन का लगभग 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा कंट्रोल करती है. आंकड़ों के अनुसार, रूस की धरती में अरबों कैरेट हीरों का भंडार दबा हुआ है.

प्राकृतिक संसाधनों का सुपरपावर

रूस प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सुपरपावर है. हीरे का यह विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर मजबूती देता है.

जीडीपी और राजस्व- रूस की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का योगदान सबसे ज्यादा है. उसकी कुल जीडीपी लगभग 2.2 ट्रिलियन से अधिक है.

अरबों डॉलर का व्यापार- रूस हर साल अरबों डॉलर मूल्य के कच्चे हीरों को एक्सपोर्ट करता है. वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद, दुनिया के हीरा बाजार को रूसी हीरों के बिना चलाना बहुत मुश्किल माना जाता है.

रोजगार और विकास- साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे क्षेत्रों में हीरा खनन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है और वहां बुनियादी ढांचे का विकास करता है.

रूस के बाद दुनिया में कुछ और भी देश हैं जो हीरों के मामले में बेहद धनी हैं.

बोत्सवाना- अफ्रीका का यह देश वैल्यू के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है. यहां मिलने वाले हीरे बेहद उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जिसने बोत्सवाना को अफ्रीका के सबसे अमीर देशों की सूची में खड़ा कर दिया है.

अफ्रीका का यह देश वैल्यू के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है. यहां मिलने वाले हीरे बेहद उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जिसने बोत्सवाना को अफ्रीका के सबसे अमीर देशों की सूची में खड़ा कर दिया है. कनाडा- उत्तरी ध्रुव के पास स्थित कनाडा की खदानें बेहतरीन और पर्यावरण अनुकूल हीरों के लिए जानी जाती हैं.

उत्तरी ध्रुव के पास स्थित कनाडा की खदानें बेहतरीन और पर्यावरण अनुकूल हीरों के लिए जानी जाती हैं. कांगो- मात्रा के लिहाज से कांगो में बहुत हीरा निकाला जाता है, लेकिन वहां ज्यादातर इंडस्ट्रियल श्रेणी के हीरे पाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पेशे, जहां रोज जान हथेली पर रखकर पैसा कमाते हैं लोग