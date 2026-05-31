पोर्टेबल vs विंडो, कौन सा एसी लगाने से होगी बिजली खपत कम, आपके लिए क्या है सबसे बेस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विंडो एसी कम शोर करता है, पोर्टेबल एसी में पानी खाली करने की जरूरत।

Which AC is better: इस चिलचिलाती गर्मी ने हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले ही लोग जमकर एसी खरीदने में जुट जाते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि उनके लिए कौन सा एसी सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, जो न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाएगा बल्कि आपके बिजली बिल को बचाने में भी पूरी तरह से मददगार साबित होगा. तो आइए जानते हैं पोर्टेबल एसी और विंडो एसी के बीच में क्या है खास अंतर?

क्या होता है पोर्टेबल एसी?

दरअसल, पोर्टेबल एसी एक तरह का मूवेबल एसी होता है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरे जगह पर रख सकते हैं. इतना ही नहीं, इस पोर्टेबल एसी में किसी भी तरह की परमानेंट इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां केवल एक वेंटिलेशन पाइप के माध्यम से ही गर्म हवा को खिड़की से बाहर निकाल दिया जाता है. यह एसी खास तौर से किराए के मकानों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं.

कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल

विंडो एसी में क्या होता है अंतर?

तो वहीं, बात करें विंडो एसी के बारे में तो, इसे कमरे की खिड़की या फिर दीवार में फिट किया जाता है. इसके सभी कलपुर्जे एक ही बॉक्स यूनिट में होते हैं और इसे लगाने के लिए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है.

कौन सा एसी आपके लिए है बेस्ट?

अगर आप सही में बिजली के बिल की बचत करना चाहते हैं तो विंडो एसी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प में से एक है. तो वहीं, दूसरी तरफ अगर आपके घर में विंडो फिटिंग की जगह नहीं है या आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जिसे बिना किसी परेशानी के दूसरी जगह पर रखा जा सके तो, पोर्टेबल एसी आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है.

क्या सर्विसिंग के बाद भी नहीं हो रही सही से कूलिंग? इस ट्रिक के साथ दूर होगी आपकी परेशानी

रखरखाव और दोनों एसी के शोर में है अंतर

दरअसल, इन दोनों एसी के रखरखाव और काम करते समय होने वाले शोर में भी बेहद ही अंतर होता है. जहां, विंडो एसी का कंप्रेसर खिड़की के बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से कमरे के अंदर इसका शोर बेहद कम सुनाई देता है. तो वहीं दूसरी तरफ, पोर्टेबल एसी कंप्रेसर समेत कमरे के अंदर ही होता है, जिससे यह चलते समय विंडो एसी की तुलना में कहीं ज्यादा शोर करता है.

इसके अलावा, पोर्टेबल एसी में कूलिंग के दौरान बनने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए एक इन-बिल्ट वॉटर टैंक होता है, जिसे आपको समय-समय पर मैनुअली खाली करना पड़ता है, जबकि विंडो एसी में पानी सीधे पीछे की तरफ से बाहर निकल जाता है.