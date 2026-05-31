पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला कर दिया. उनके ऊपर अंडे और पत्थर फेंकने के वीडियो सामने आए हैं. उन्हें किसी तरह हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया. अभिषेक उन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जिनकी हिंसा में मौत हो गई थी. इस हमले के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी का कद इंडिया ब्लॉक में छोटा हो गया है. जो टीएमसी चुनाव में अकेले उतरकर बार-बार ये साबित कर रही थी कि राज्य में जनता सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ है और वहां कांग्रेस-लेफ्ट दलों का कोई वर्चस्व नहीं है, उसे जनता ने इस बार खारिज कर दिया. ममता बनर्जी ने खुद हाल ही में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से अपील की थी कि बंगाल में उनका साथ दिया जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले ने एक बार फिर विपक्ष एकजुट हुआ और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर आरजेडी और बीआरएस तक सबने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया.

खरगे बोले- भाजपा की बदले की राजनीति का सबूत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते हुए उसे चौंकाने वाला बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई. ये भाजपा की बदले और उत्पीड़न की राजनीति का सबूत है.

ये भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाला गुस्सा, कहा- शासक हत्यारे...

राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को किया फोन

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, 'एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं- यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है. यह BJP की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है. राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते.'

इतना ही नहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन भी किया था. टीएमसी चीफ ने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें राहुल गांधी की कॉल आई थी और उन्होंने अभिषेक के इलाज के लिए कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में शिफ्ट करने की बात भी कही है.

ये भी पढ़ें- हमले में अभिषेक बनर्जी को नहीं आई कोई गंभीर चोट? चेकअप करने वाले डॉक्टर ने MLC रिपोर्ट में क्या बताया

अखिलेश, केजरीवाल और तेजस्वी ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को एक घिनौनी साजिश बताया और आरोप लगाया कि हमले का मकसद अशांति फैलाना था. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सीनियर TMC लीडर अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर, अराजक BJP सरकार ने साबित कर दिया है कि वह नफरत भरी और हिंसक राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती.'

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह घटना राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की ओर इशारा करती है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि BJP एक मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती.

ये भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद आया शुभेंदु सरकार का पहला रिएक्शन, कहा- '15 साल तक खुद को...'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक है. लोकतंत्र में सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है. विचित्र स्थिति है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किस से की जाए? उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के खिलाफ बताया था, क्या वो इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे?



BJP ने आरोपों को किया खारिज

बीजेपी ने विपक्ष की ओर से लगाए गए इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसने हमला करवाया था और कहा कि लोग इलाके में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. BJP नेताओं ने कहा कि TMC के खिलाफ लोगों के गुस्से को गलत तरीके से राजनीति से प्रेरित हमला बताया जा रहा है. उन्होंने टीएमसी पर इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.

बंगाल बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'अंडे फेंकने और मारपीट की घटना में BJP का कोई हाथ नहीं है. लोग जानते हैं कि TMC ने पिछले 15 सालों से राज्य में कैसे राज किया है. पुलिस और अधिकारियों को चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों का ध्यान रखना चाहिए. TMC को उनके पास जाने का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है.'

ये भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले पर बंगाल पुलिस का एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार

BJP पर भड़कीं TMC सांसद सुष्मिता देव

वहीं टीएमसी ने कहा कि यह घटना जनता के गुस्से की अचानक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह पहले से प्लान किया गया हमला था. राज्यसभा MP सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि हमला प्री-प्लांड था. उन्होंने कहा, 'यह लोगों का गुस्सा नहीं है, यह AITC के सपोर्ट का डर है जो अभी चुप हो सकता है लेकिन अभी भी हमारे साथ खड़ा है. यह काम नहीं करेगा.'

कब हुआ अभिषेक बनर्जी पर हमला?

अभिषेक बनर्जी पर ये हमला साउथ 24 परगना जिले के सोनारपुर में उस दौरान हुआ, जब वह इलाके में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच हाल ही में मारे गए एक TMC कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे. बनर्जी के काफिले के रास्ते के पास भीड़ जमा हो गई और कथित तौर पर उनकी गाड़ी को रोकने और उस पर हमला करने की कोशिश की. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अभिषेक बनर्जी को भीड़ ने घेर लिया और उन पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके जा रहे हैं. 'चोर चोर' के नारे लग रहे हैं. उनकी शर्ट फटी हुई थी और ले जाते समय उन्होंने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना हुआ था.

इंडिया ब्लॉक पर क्या होगा असर?

विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के सुर बदल गए थे और उन्होंने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाने की मांग की थी. उस समय ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था कि कोई बैठक तुरंत आयोजित की जाएगी. हालांकि सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक एक बार फिर एकजुट होगा.