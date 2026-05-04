भारत के संविधान और देश के मोटर वाहन नियमों के तहत कुछ बेहद खास और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में चलने की अनुमति दी गई है. इस सूची में सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का नाम आता है.