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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजVehicle Without Number Plate: इन गाड़ियों में नहीं होती कोई नंबर प्लेट, जानें फिर भी क्यों नहीं कटता चालान?

Vehicle Without Number Plate: इन गाड़ियों में नहीं होती कोई नंबर प्लेट, जानें फिर भी क्यों नहीं कटता चालान?

भारत में बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है, लेकिन कुछ बेहद खास लोगों और सेना के वाहनों को इस नियम से कानूनी तौर पर पूरी छूट दी गई है. आइए जानें कि वो खास लोग आखिर कौन हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 May 2026 07:36 AM (IST)
भारत में बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है, लेकिन कुछ बेहद खास लोगों और सेना के वाहनों को इस नियम से कानूनी तौर पर पूरी छूट दी गई है. आइए जानें कि वो खास लोग आखिर कौन हैं.

Vehicle Without Number Plate: सड़क पर चलते हुए अगर किसी सामान्य नागरिक की गाड़ी पर नंबर प्लेट न हो, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत उसका भारी-भरकम चालान काट देती है और गाड़ी भी सीज कर सकती है. भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उस पर नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ ऐसी भी गाड़ियां चलती हैं, जिन पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती और न ही उनका कोई चालान कटता है. इन गाड़ियों को सड़क पर चलने की पूरी आजादी होती है. आखिर ये गाड़ियां किनकी हैं और इन्हें कानून में यह खास छूट क्यों दी गई है, आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच.

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भारत के संविधान और देश के मोटर वाहन नियमों के तहत कुछ बेहद खास और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में चलने की अनुमति दी गई है. इस सूची में सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का नाम आता है.
भारत के संविधान और देश के मोटर वाहन नियमों के तहत कुछ बेहद खास और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में चलने की अनुमति दी गई है. इस सूची में सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का नाम आता है.
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इन महानुभावों की गाड़ियों पर कोई सामान्य नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर होने के कारण इन्हें मोटर वाहन अधिनियम के सामान्य नियमों से पूरी तरह अलग रखा गया है और इनकी सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए हैं.
इन महानुभावों की गाड़ियों पर कोई सामान्य नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर होने के कारण इन्हें मोटर वाहन अधिनियम के सामान्य नियमों से पूरी तरह अलग रखा गया है और इनकी सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए हैं.
Published at : 04 May 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Vehicle Without Number Indian Army Vehicle Number President Car Number

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