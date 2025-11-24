एक्सप्लोरर
किस देश ने शुरू किया रोबोट सोल्जर्स का मिशन, आखिर इससे कैसे लड़ेंगे इंसान?
Robot Soldier Program: रोबोटों की फौज इंसान से तेज, सटीक और निर्णायक हो सकती है. असली डर यह है कि जब मशीनें हथियार उठाएंगी, तो लड़ाई इंसानों पर नहीं बल्कि मानवता पर भारी पड़ सकती है.
दुनिया नई हथियार तकनीक की होड़ में दौड़ रही है, लेकिन इस दौड़ में भारत के पड़ोसी देश ने ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर बड़े-बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी चौंक गए हैं. इंसानी सेना पर निर्भर रहने के बजाय यह देश अब रोबोट सोल्जर्स की एक ऐसी हाई-टेक फौज खड़ी कर रहा है, जो दिन-रात बिना थके लड़ सकती है. जनसंख्या घटने और श्रमिकों की कमी से जूझ रहे इस देश ने युद्ध का चेहरा बदल देने वाली तैयारी शुरू कर दी है. असली सवाल यह है कि क्या इंसानी सैनिक ऐसे रोबोट योद्धाओं का मुकाबला कर पाएंगे?
Published at : 24 Nov 2025 07:53 AM (IST)
