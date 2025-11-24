किस देश ने शुरू किया रोबोट सोल्जर्स का मिशन, आखिर इससे कैसे लड़ेंगे इंसान?

जब दुनिया अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में लगी है, उसी बीच चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. चीन, जो पिछले कई दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश था, अब जनसंख्या घटने की समस्या से जूझ रहा है.