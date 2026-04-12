जब बात सबसे ज्यादा अंडे खाने की आती है, तो मेक्सिको का कोई सानी नहीं है. मेक्सिको दुनिया का वह देश है जहां एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 363 अंडे खा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि वहां का हर नागरिक लगभग रोज अपनी डाइट में एक अंडा जरूर शामिल करता है.