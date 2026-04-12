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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHighest Egg Consuming Country: दुनिया में कहां खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, अपना भारत किस नंबर पर?

Highest Egg Consuming Country: दुनिया में कहां खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, अपना भारत किस नंबर पर?

Highest Egg Consuming Country: भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसने अपनी मॉडर्न फार्मिंग से कई राज्यों को पीछे छोड़ा है. आइए जानें सबसे ज्यादा अंडे कहां खाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Apr 2026 04:20 PM (IST)
Highest Egg Consuming Country: भारत में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसने अपनी मॉडर्न फार्मिंग से कई राज्यों को पीछे छोड़ा है. आइए जानें सबसे ज्यादा अंडे कहां खाते हैं.

अंडा केवल नाश्ते का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ जरिया बन चुका है. खान-पान की बदलती आदतों और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता ने अंडों की मांग में भारी इजाफा किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां हर इंसान साल के लगभग हर दिन एक अंडा खाता है? कूटनीतिक और आर्थिक बदलावों के बीच भारत भी इस क्षेत्र में एक बड़ी ग्लोबल पावर बनकर उभरा है. आइए समझते हैं उत्पादन और खपत का यह दिलचस्प गणित.

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जब बात सबसे ज्यादा अंडे खाने की आती है, तो मेक्सिको का कोई सानी नहीं है. मेक्सिको दुनिया का वह देश है जहां एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 363 अंडे खा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि वहां का हर नागरिक लगभग रोज अपनी डाइट में एक अंडा जरूर शामिल करता है.
जब बात सबसे ज्यादा अंडे खाने की आती है, तो मेक्सिको का कोई सानी नहीं है. मेक्सिको दुनिया का वह देश है जहां एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 363 अंडे खा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि वहां का हर नागरिक लगभग रोज अपनी डाइट में एक अंडा जरूर शामिल करता है.
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मेक्सिको की संस्कृति और स्थानीय खान-पान में अंडों को इतनी अहमियत दी गई है कि वहां इसे प्रोटीन का सबसे किफायती स्रोत माना जाता है. विकसित देशों को भी पीछे छोड़कर मेक्सिको आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है.
मेक्सिको की संस्कृति और स्थानीय खान-पान में अंडों को इतनी अहमियत दी गई है कि वहां इसे प्रोटीन का सबसे किफायती स्रोत माना जाता है. विकसित देशों को भी पीछे छोड़कर मेक्सिको आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है.
Published at : 12 Apr 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Egg Production Highest Egg Consuming Country Mexico Egg Consumption

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