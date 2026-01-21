हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन देशों पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा लगाया टैरिफ, किस नंबर पर आता है भारत?

किन देशों पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा लगाया टैरिफ, किस नंबर पर आता है भारत?

ग्रीनलैंड से शुरू हुआ विवाद फिर से टैरिफ की जंग में बदलता दिख रहा है. आइए जानें कि अमेरिका ने किन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है और इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Jan 2026 06:22 PM (IST)
ग्रीनलैंड से शुरू हुआ विवाद फिर से टैरिफ की जंग में बदलता दिख रहा है. आइए जानें कि अमेरिका ने किन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है और इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर है.

अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में एक बार फिर खटास बढ़ती दिख रही है. वजह बना है ग्रीनलैंड, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर दबाव की राजनीति पर उतर आए हैं. टैरिफ की धमकी, जवाबी रणनीति और व्यापार युद्ध की आशंका ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. इसी बीच सवाल उठता है कि ट्रंप ने अब तक किन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है और इस सख्त अमेरिकी सूची में भारत किस नंबर पर खड़ा है.

व्हाइट हाउस की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अमेरिका ने कुछ देशों पर बेहद ऊंचा टैरिफ लगाया है. इस सूची में सबसे ऊपर सीरिया है, जिस पर 41 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है.
व्हाइट हाउस की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अमेरिका ने कुछ देशों पर बेहद ऊंचा टैरिफ लगाया है. इस सूची में सबसे ऊपर सीरिया है, जिस पर 41 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है.
इसके बाद लाओस और म्यांमार आते हैं, जिन पर 40-40 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है. स्विट्जरलैंड भी इस लिस्ट में शामिल है और उस पर 39 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इराक भी टॉप 10 देशों में है, जिस पर अमेरिका ने 35 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.
इसके बाद लाओस और म्यांमार आते हैं, जिन पर 40-40 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है. स्विट्जरलैंड भी इस लिस्ट में शामिल है और उस पर 39 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इराक भी टॉप 10 देशों में है, जिस पर अमेरिका ने 35 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.
Published at : 21 Jan 2026 06:22 PM (IST)
