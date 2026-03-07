हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता

पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता

पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC CSE में 114वीं रैंक हासिल कर अपने दूसरे प्रयास में शानदार सफलता पाई और परिवार के साथ शहर का नाम रोशन किया है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Updated at : 07 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

कड़ी मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादों से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका शानदार उदाहरण पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने पेश किया है. उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में 114वीं रैंक हासिल कर अपने शहर और परिवार का नाम रोशन किया है. उनकी इस सफलता से घर ही नहीं, पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. परिवार के लोग गर्व से भरे हुए हैं और आसपास के लोग भी उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं. यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं.

श्रेया के लिए यह सफलता आसान नहीं थी. इसके पीछे कई सालों की मेहनत और लगातार प्रयास छिपा है. उन्होंने यह परीक्षा दूसरे प्रयास में पास की है. पहले प्रयास में वे केवल दो अंकों से प्रारंभिक परीक्षा पास करने से रह गई थीं. उस समय उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी कमियों को समझा और पहले से ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दी. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे देश की टॉप सफल उम्मीदवारों में शामिल हो गईं.

स्कूल से शुरू हुआ सफलता का सफर

श्रेया की शुरुआती पढ़ाई पानीपत के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से हुई. बचपन से ही वे पढ़ाई में अच्छी थीं और हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखती थीं. स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

कॉलेज के अंतिम वर्ष से ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है. यही कारण था कि उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ इस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी. धीरे-धीरे उन्होंने इस परीक्षा के हर चरण को समझा और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाई. श्रेया ने ज्यादातर तैयारी घर पर रहकर की. उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की मदद ली और नियमित रूप से पढ़ाई की. इस दौरान उन्होंने समय का पूरा ध्यान रखा और रोजाना कई घंटे पढ़ाई की.

यह भी पढ़ें - Anuj Agnihotri UPSC Topper: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री और कहां के रहने वाले, जिन्हें यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में मिला पहला नंबर?

रिजल्ट के समय बढ़ गई थी धड़कन

UPSC का रिजल्ट आने का दिन श्रेया और उनके परिवार के लिए बेहद खास था. जब रिजल्ट घोषित हुआ, उस समय श्रेया अपनी मां के साथ घर पर थीं. उन्होंने जैसे ही रिजल्ट की पीडीएफ खोलकर अपना नाम ढूंढना शुरू किया, पहले कुछ पन्नों में नाम नहीं मिलने पर वे थोड़ी घबरा गईं. उस समय उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे. लेकिन जब उन्होंने आगे पन्ने पलटे और 114वीं रैंक पर अपना नाम देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. यह पल उनके लिए बेहद भावुक और यादगार बन गया.

समाज सेवा है सबसे बड़ा लक्ष्य

सफलता मिलने के बाद श्रेया ने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य समाज की सेवा करना है. वे चाहती हैं कि अपने पद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें. उन्होंने खास तौर पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है. इसके अलावा वे बच्चों के विकास और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहती हैं. श्रेया ने यह भी कहा कि अगर उन्हें भारतीय विदेश सेवा में जाने का मौका मिलता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात होगी.

मां की आंखों में खुशी के आंसू

श्रेया की सफलता से उनकी मां पूनम बेहद भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि इस खुशी को शब्दों में बताना मुश्किल है. उनके अनुसार परिवार काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था. जब आखिरकार रिजल्ट आया और श्रेया का नाम सूची में दिखा तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. श्रेया के पिता रमेश गुप्ता ने कहा कि किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसकी बेटी इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल करे. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है और वे चाहते हैं कि वह आगे चलकर देश की सेवा करे और समाज के लिए अच्छा काम करे.

यह भी पढ़ें -  ट्रेन हादसे में खो दिए हाथ-पैर, लेकिन सपने नहीं; सूरज तिवारी ने एक बार फिर क्रैक किया UPSC एग्जाम

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Education Shreya Gupta UPSC Rank 114 UPSC Success Story 2023
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
शिक्षा
ट्रेन हादसे में खो दिए हाथ-पैर, लेकिन सपने नहीं; सूरज तिवारी ने एक बार फिर क्रैक किया UPSC एग्जाम
ट्रेन हादसे में खो दिए हाथ-पैर, लेकिन सपने नहीं; सूरज तिवारी ने एक बार फिर क्रैक किया UPSC एग्जाम
शिक्षा
कई राज्यों में बदले राज्यपाल और दो नए एलजी नियुक्त, जानिए कितनी होती है उनकी सैलरी और क्या मिलती हैं सुविधाएं
कई राज्यों में बदले राज्यपाल और दो नए एलजी नियुक्त, जानिए कितनी होती है उनकी सैलरी और क्या मिलती हैं सुविधाएं
शिक्षा
UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?
UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget