एक्सप्लोरर
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
Pregnancy In Space: लोगों के बीच अक्सर ही अंतरिक्ष को लेकर अनोखे सवाल उठते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर स्पेस में कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चे पर इसका कैसा असर पड़ेगा.
Pregnancy In Space: इंसानों की स्पेस एक्सप्लोरेशन ने धरती के अलावा जीवन के बारे में कई बड़े सवालों के जवाब दिए हैं. लेकिन एक सवाल अभी भी काफी हद तक थ्योरेटिकल है. क्या स्पेस में प्रेगनेंसी हो सकती है? जानें अगर ऐसा होता है तो मां के पेट में बच्चे पर कितना असर पड़ेगा.
1/6
2/6
Published at : 07 Mar 2026 09:43 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
जनरल नॉलेज
7 Photos
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
जनरल नॉलेज
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
जनरल नॉलेज
क्या US-इजरायल के हमले का कानूनन विरोध जता सकता है ईरान? यूएन चार्टर के हिसाब से जानें अधिकार
जनरल नॉलेज
कौन हैं 4 मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले कुर्द, जानें ईरान के लिए कैसे बन सकते हैं काल?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion