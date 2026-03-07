सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि जीरो ग्रेविटी बढ़ते फीटस पर कैसे असर डालेगी. धरती पर ग्रेविटी हड्डियों की डेंसिटी और मसल्स की ग्रोथ को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. स्पेस में ग्रेविटी होती ही नहीं. इस वजह से बच्चे की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और मसल्स नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं हो सकती.