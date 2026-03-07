हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म

Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म

Jana Nayagan Release: थलपति विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' को जल्द ही सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है. इसी के साथ मेकर्स भी फिल्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिलीज कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

थलपति विजय की एक्शन फिल्म 'जन नायगन' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कथित तौर पर ये फिल्म अपनी सेंसर फॉर्मैलिटीज खत्म करने के करीब है. एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म कुछ समय से अपने सर्टिफिकेशन का इंतज़ार कर रही थी. अब, नई रिपोर्ट्स की मानें तो प्रोसेस आखिरकार आगे बढ़ सकता है. इसी के साथ इसके जल्द रिलीज होने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

'जन नायगन' को जल्द मिल सकता है सर्टिफिकेशन
बता दे कि वलाई पेचू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायगन' के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की रिवाइजिंग कमिटी से एक ईमेल मिला है. कहा जा रहा है कि कमिटी ने 9 मार्च, 2026 को फिल्म की स्क्रीनिंग तय की है. साफ़ है कि कमिटी 9 मार्च, 2026 को दोपहर 2 बजे फिल्म देखेगी. अगर सब कुछ बिना किसी दिक्कत के होता है तो स्क्रीनिंग के तुरंत बाद सर्टिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इससे टीम को फिल्म के थिएटर रिलीज़ प्लान को फाइनल करने का मौका मिलेगा.

बता दें कि थलपति विजय की 'जन नायगन' को पहले जनवरी में रिलीज़ करने का प्लान था. दरइसल इसे पहले पोंगल पर यानी 9 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया जाना था. लेकिन, ये  उम्मीद के मुताबिक रिलीज नहीं हुई. देरी की वजह ये रही कि इसे अभी भी सेंसर सर्टिफिकेट का इंतज़ार है. सीबीएफसी से सर्टिफ़िकेशन के बिना, फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकती है.

टॉक्सिक के पोस्टपोन होने से मौका मिला
हाल ही में, यश की 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने अपने रिलीज़ प्लान में बदलाव की अनाउंसमेंट की थी.  'टॉक्सिक' प्रोडक्शन हाउस ने कन्फर्म किया कि 'टॉक्सिक' 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ नहीं होगी, जैसा कि पहले प्लान था. इसके बजाय, टीम अब यश स्टारर फिल्म को 4 जून, 2026 को रिलीज़ करने की सोच रही है. दरअसल मिडिल ईस्टर्न देशों की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाई गई है.

इस पोस्टपोनमेंट ने कई फैंस को निराश किया जो फिल्म की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. हालांकि, इस बदलाव ने थिएटर कैलेंडर में एक ओपन विंडो भी बना दी है. 'जन नायगन' की टीम के लिए यह नया अवेलेबल स्लॉट कथित तौर पर एक वरदान साबित हो सकता है. उस समय के आसपास कम बड़ी रिलीज़ होने के कारण, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है.

कब रिलीज हो सकती है ‘जन नायगन’?
इन सबके बीच  वलाई पेचू यूट्यूब चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जन नायगन टीम को उम्मीद है कि नई बदली हुई सेंसर बोर्ड कमेटी 17 मार्च, 2026 तक फिल्म का रिव्यू पूरा कर लेगी और सर्टिफ़िकेशन जारी कर देगी. अगर प्रोसेस प्लान के मुताबिक होता है तो फिल्म उम्मीद से पहले आ सकती है. इस वजह से, कहा जा रहा है कि मेकर्स जून तक इंतज़ार करने के बजाय पहले रिलीज़ विंडो देख रहे हैं.

एक और फ़ैक्टर जो फिल्म की रिलीज़ को तय कर सकता है, वह है आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव. रिपोर्ट के मुताबिक अगर सेंसर की मंज़ूरी समय पर मिल जाती है, तो 'जन नायगन' तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ठीक एक हफ़्ते बाद रिलीज़ हो सकती है. हालांकि चुनाव की ऑफिशियल तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन वोटिंग अप्रैल 2026 के तीसरे हफ़्ते में होने की उम्मीद है.  अगर यह टाइमलाइन बनी रहती है, तो विजय की फिल्म अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत तक थिएटर में आ सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक फाइनल रिलीज़ डेट कन्फ़र्म नहीं की है.

 

Published at : 07 Mar 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
CBFC Thalapathy Vijay Jana Nayagan
