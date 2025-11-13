दुनिया में कहां है अंगूर की सबसे पुरानी बेल? दुनिया की सबसे ओल्ड वाइन से भी ज्यादा इसका उम्र

यह बेल एक पुराने महल के नीचे उगी है और आज भी हरे-भरे गुच्छे देती है. स्थानीय लोग इसे जीवित विरासत मानते हैं और खास मौसम में इसकी पूजा करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इतनी पुरानी बेलों का जीवित रहना जलवायु, मिट्टी और इंसानी देखभाल का अनोखा मिश्रण है. इन बेलों से न सिर्फ अंगूर मिलते हैं, बल्कि ये वाइन के इतिहास और कृषि संस्कृति की भी जीती-जागती किताबें हैं.