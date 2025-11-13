हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया में कहां है अंगूर की सबसे पुरानी बेल? दुनिया की सबसे ओल्ड वाइन से भी ज्यादा इसका उम्र

दुनिया में कहां है अंगूर की सबसे पुरानी बेल? दुनिया की सबसे ओल्ड वाइन से भी ज्यादा इसका उम्र

Oldest Grapevine: दुनिया में सैकड़ों साल पुरानी अंगूर की बेलें आज भी सांस ले रही हैं. वक्त बदला, साम्राज्य मिटे, लेकिन इनके गुच्छों में अब भी इतिहास का स्वाद जिंदा है, आइए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 13 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Oldest Grapevine: दुनिया में सैकड़ों साल पुरानी अंगूर की बेलें आज भी सांस ले रही हैं. वक्त बदला, साम्राज्य मिटे, लेकिन इनके गुच्छों में अब भी इतिहास का स्वाद जिंदा है, आइए जानें.

दुनिया में वाइन का इतिहास जितना पुराना है, उससे कहीं ज्यादा पुरानी हैं वो बेलें जिनसे इसका स्वाद जन्म लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी अंगूर की बेल भी है जो सैकड़ों सालों से जिंदा है, इतनी पुरानी कि कई देशों की वाइन इंडस्ट्री उससे छोटी पड़ जाती है. तिब्बत से लेकर स्लोवेनिया और इटली तक, ये बेलें न सिर्फ वाइन की जड़ों की कहानी कहती हैं बल्कि इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते की भी मिसाल हैं.

1/7
पूर्वी तिब्बत के जुओबा गांव में स्थित एक बेल ने हाल ही में दुनियाभर का ध्यान खींचा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस बेल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जंगली अंगूर की बेल के रूप में दर्ज किया है.
पूर्वी तिब्बत के जुओबा गांव में स्थित एक बेल ने हाल ही में दुनियाभर का ध्यान खींचा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस बेल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जंगली अंगूर की बेल के रूप में दर्ज किया है.
2/7
वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 416 साल है. यह बेल जोगांग काउंटी के पहाड़ी इलाके में अब भी हरी-भरी है और हर साल फल देती है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 416 साल है. यह बेल जोगांग काउंटी के पहाड़ी इलाके में अब भी हरी-भरी है और हर साल फल देती है.
3/7
खास बात यह है कि यह जंगली प्रजाति की बेल है, यानी इसे इंसान ने नहीं लगाया बल्कि यह प्राकृतिक रूप से उगी और सदियों से जीवित है.
खास बात यह है कि यह जंगली प्रजाति की बेल है, यानी इसे इंसान ने नहीं लगाया बल्कि यह प्राकृतिक रूप से उगी और सदियों से जीवित है.
4/7
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. यूरोप में स्लोवेनिया के मारीबोर शहर में एक और अद्भुत बेल है, जिसे ओल्ड वाइन के नाम से जाना जाता है. इस बेल की उम्र 450 साल से भी ज्यादा है और यह अब भी अंगूर देती है.
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. यूरोप में स्लोवेनिया के मारीबोर शहर में एक और अद्भुत बेल है, जिसे ओल्ड वाइन के नाम से जाना जाता है. इस बेल की उम्र 450 साल से भी ज्यादा है और यह अब भी अंगूर देती है.
5/7
यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी खेती की गई अंगूर की बेल माना जाता है. यह बेल मारीबोर की ऐतिहासिक दीवार से लिपटी हुई है और हर साल यहां वाइन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें उस बेल से निकले अंगूरों से बनी वाइन को सम्मान के साथ पेश किया जाता है.
यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी खेती की गई अंगूर की बेल माना जाता है. यह बेल मारीबोर की ऐतिहासिक दीवार से लिपटी हुई है और हर साल यहां वाइन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें उस बेल से निकले अंगूरों से बनी वाइन को सम्मान के साथ पेश किया जाता है.
6/7
वहीं इटली के दक्षिण टायरॉल क्षेत्र के प्रिसियानो गांव में भी एक तीसरी दावेदार बेल मौजूद है, जो लगभग 350 साल पुरानी बताई जाती है.
वहीं इटली के दक्षिण टायरॉल क्षेत्र के प्रिसियानो गांव में भी एक तीसरी दावेदार बेल मौजूद है, जो लगभग 350 साल पुरानी बताई जाती है.
7/7
यह बेल एक पुराने महल के नीचे उगी है और आज भी हरे-भरे गुच्छे देती है. स्थानीय लोग इसे जीवित विरासत मानते हैं और खास मौसम में इसकी पूजा करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इतनी पुरानी बेलों का जीवित रहना जलवायु, मिट्टी और इंसानी देखभाल का अनोखा मिश्रण है. इन बेलों से न सिर्फ अंगूर मिलते हैं, बल्कि ये वाइन के इतिहास और कृषि संस्कृति की भी जीती-जागती किताबें हैं.
यह बेल एक पुराने महल के नीचे उगी है और आज भी हरे-भरे गुच्छे देती है. स्थानीय लोग इसे जीवित विरासत मानते हैं और खास मौसम में इसकी पूजा करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इतनी पुरानी बेलों का जीवित रहना जलवायु, मिट्टी और इंसानी देखभाल का अनोखा मिश्रण है. इन बेलों से न सिर्फ अंगूर मिलते हैं, बल्कि ये वाइन के इतिहास और कृषि संस्कृति की भी जीती-जागती किताबें हैं.
Published at : 13 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Oldest Grapevine World Oldest Grapevine Tibet Grapevine Record

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget