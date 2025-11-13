एक्सप्लोरर
दुनिया में कहां है अंगूर की सबसे पुरानी बेल? दुनिया की सबसे ओल्ड वाइन से भी ज्यादा इसका उम्र
Oldest Grapevine: दुनिया में सैकड़ों साल पुरानी अंगूर की बेलें आज भी सांस ले रही हैं. वक्त बदला, साम्राज्य मिटे, लेकिन इनके गुच्छों में अब भी इतिहास का स्वाद जिंदा है, आइए जानें.
दुनिया में वाइन का इतिहास जितना पुराना है, उससे कहीं ज्यादा पुरानी हैं वो बेलें जिनसे इसका स्वाद जन्म लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी अंगूर की बेल भी है जो सैकड़ों सालों से जिंदा है, इतनी पुरानी कि कई देशों की वाइन इंडस्ट्री उससे छोटी पड़ जाती है. तिब्बत से लेकर स्लोवेनिया और इटली तक, ये बेलें न सिर्फ वाइन की जड़ों की कहानी कहती हैं बल्कि इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते की भी मिसाल हैं.
