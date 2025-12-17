एडिलेड में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के पहले दिन एलेक्स कैरी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले कैरी ने 106 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

एडिलेड में खेले जा रहे एशेज सीरीज के तीसरे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खोकर 326 रन बना लिए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी पहले दिन शानदार लय में नजर आए, उन्होंने 143 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 106 रन बनाए. आउट होने से पहले उन्होंने स्मिथ का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा.

एलेक्स कैरी ने तोड़ा स्मिथ का रिकॉर्ड

एलेक्स कैरी स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ अब इस साल ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. स्मिथ ने इस साल 8 टेस्ट की 14 पारियों में 618 रन बनाए हैं. एलेक्स के अब इस साल रेड बॉल क्रिकेट में 671 रन हो गए हैं.

2025 में एलेक्स कैरी का टेस्ट रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में खेला जा रहा टेस्ट एलेक्स कैरी का इस साल 10वां टेस्ट है. वह 14 पारियों में 671 रन बना चुके हैं, इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. एलेक्स ने ब्रिस्बेन में भी 63 रनों की अच्छी पारी खेली थी. इस साल एलेक्स कैरी ने पहला शतक श्रीलंका के खिलाफ फरवरी में लगाया था, उन्होंने 156 रनों की शानदार पारी खेली थी.

2025 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं?

खबर लिखे जाने तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नाम है. गिल ने इस साल 9 टेस्ट मैचों में खेली 16 पारियों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए हैं. गिल ने इस साल 5 टेस्ट शतक लगाए हैं.