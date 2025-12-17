सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़ी घटनाओं की चर्चाएं इन दिनों आम हैं. इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा जिस शादी के बारे में बात हो रही है वो है इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश शुक्ला की शादी. इस जोड़े ने पहले अपनी शादी में 70 लाख रुपये के केवल पटाखे फूंक डाले तो वहीं अब ये जोड़ा शादी रचाने प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचा है जहां जोड़े ने मंदिर के गर्भ गृह में शादी की रस्में पूरी कीं, वरमाला पहनाई और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाईं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

मंदिर के गर्भ गृह में विधायक पुत्र ने लिए फेरे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इंदौर विधानसभा-3 सीट के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश शुक्ला को अपनी दुल्हन के साथ वरमाला की रस्म करते दिखाया गया है. हैरानी की बात ये है कि जिस गर्भ गृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री ही बैन होती है वहां इस जोड़े ने शादी कर डाली. वीडियो में दूल्हा दुल्हन गर्भ गृह में शादी की रस्में कर रहे हैं.

इसके बाद जोड़ा एक दूसरे को वरमाला भी पहनाता है. अब सोशल मीडिया पर विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि जिस खजराना में कोरोना काल से ही आम श्रद्धालुओं की एंट्री बैन है तो वहीं विधायक के बेटे को शादी करने की अनुमति कैसे मिली. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है.

आग बबूला हुए यूजर्स

वीडियो को @khurpenchh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....पैसा है तो सब हो सकता है भाई. एक और यूजर ने लिखा...गर्भ गृह में कैसे कोई शादी रचा सकता है जब एंट्री ही बैन है तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आम लोगों की औकात ही क्या है, सब वीआईपी लोगों के लिए है.

