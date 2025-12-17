नीतीश कुमार के वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान, अपर्णा यादव भड़कीं, 'किसी को...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी है. संजय निषाद ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नकाब (हिजाब) छू दिया तो इतना हो गया है, कहीं कुछ और छूते तब क्या हो जाता? मंत्री ये बयान देकर निशाने पर आ गए हैं.

निषाद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने दोनों ही नेताओं से माफी मांगने की मांग की है. अपर्णा ने कहा है कि किसी को भी शब्दों का ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए.

अपर्णा यादव ने क्या कहा?

बाराबंकी जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार द्वारा किया गया कृत्य और संजय निषाद का बयान दोनों ही निंदनीय हैं.

व्यवहार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए- अपर्णा यादव

अपर्णा यादव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने मांग की कि इस मामले में नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों को तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

मामलों में सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए- अपर्णा यादव

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है.