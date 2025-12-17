Railways Rules:भारतीय रेल की कई ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना अब आसान नहीं रह गया है. हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं और बड़ी संख्या में लोग वेटिंग या RAC टिकट इस उम्मीद में बुक कर लेते हैं कि चार्ट बनने तक टिकट कन्फर्म हो जाएगा. लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और आखिरी समय तक टिकट वेटिंग में ही अटका रहता है. इस सिचुएशन में यात्रियों को मजबूरी में बैग पैक कर स्टेशन जाना पड़ता है.

और फिर टिकट कन्फर्म न होने पर मायूस होकर घर लौटना पड़ता है. पहले यह परेशानी और ज्यादा थी. क्योंकि रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से महज चार घंटे पहले बनता था. यात्रियों की इसी दिक्कत को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने चार्ट टाइमिंग में बदलाव किया था. अब रेलवे ने एक और जरूरी उठाया है. जान लीजिए अब कितने घंटे पहले लग जाएगा वेटिंग पता.

अब कितने घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट?

रेलवे बोर्ड के नए फैसले के मुताबिक अब किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले फाइनल कर दिया जाएगा. ट्रेन चाहे सुबह चले या रात में यात्रियों को चार्ट का इंतजार आखिरी वक्त तक नहीं करना पड़ेगा. पहले यह चार्ट ट्रेन खुलने से चार घंटे पहले बनता था.

जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी. इसके बाद समय बढ़ाया गया. लेकिन अब इसमें और सुधार किया गया है. रेल अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से यात्रियों को अपनी टिकट कन्फर्म या वेटिंग का स्टेटस पहले ही पता चल जाएगी. इससे लोग समय रहते फैसला ले सकेंगे कि सफर करना है या नहीं.

बदल दिया गया है नियम

नए नियम के अनुसार जो ट्रेनें सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चलती हैं. उनका पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछली शाम 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा. पहले यह समय शाम 9 बजे का था. वहीं जो ट्रेनें दोपहर 2 बजे के बाद और अगली सुबह 5 बजे से पहले चलती हैं. उनके लिए चार्ट ट्रेन खुलने से कम से कम 10 घंटे पहले बना दिया जाएगा. पहले यह समय 8 घंटे का था.

रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इस बदलाव की जानकारी रेलवे की आईटी यूनिट क्रिस को दे दी गई है और इसे फेज वाइज तरीके से लागू किया जाएगा. इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा वेटिंग और RAC टिकट वाले यात्रियों को होगा. अब उन्हें पहले जानकारी जाएगी और बेवजह स्टेशन जाने की परेशानी से राहत मिलेगी.

