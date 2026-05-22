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भारत में सबसे पहले कहां आता है मानसून, जानें किस रूट से पहुंचता है आपके शहर?

Monsoon India: भारत में मानसून का मौसम अब आ चुका है. यह मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है. आइए जानते हैं कि किस रूट से यह पूरे देश में फैलता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 May 2026 07:40 PM (IST)
Monsoon India: भारत में मानसून का मौसम अब आ चुका है. यह मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है. आइए जानते हैं कि किस रूट से यह पूरे देश में फैलता है.

Monsoon India: भारत में मानसून का आना साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली मौसमी घटनाओं में से एक है. यह चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है और पूरे देश में खेती बाड़ी की नींव रखता है. हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है और उसके बाद केरल के तट से होते हुए भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करता है.

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दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर हर साल 20 मई के आस-पास सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देता है. यहीं से भारत में मानसून के मौसम की शुरुआत होती है.
दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर हर साल 20 मई के आस-पास सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देता है. यहीं से भारत में मानसून के मौसम की शुरुआत होती है.
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मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल के तट के आसपास के इलाकों तक पहुंच जाता है. हिंद महासागर से उठने वाली नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं, जिस वजह से जोरदार बारिश होती है और पूरे भारत की मुख्य भूमि में बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है.
मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल के तट के आसपास के इलाकों तक पहुंच जाता है. हिंद महासागर से उठने वाली नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं, जिस वजह से जोरदार बारिश होती है और पूरे भारत की मुख्य भूमि में बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है.
Published at : 22 May 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Monsoon India Kerala Monsoon Monsoon Route

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