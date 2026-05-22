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भारत में सबसे पहले कहां आता है मानसून, जानें किस रूट से पहुंचता है आपके शहर?
Monsoon India: भारत में मानसून का मौसम अब आ चुका है. यह मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है. आइए जानते हैं कि किस रूट से यह पूरे देश में फैलता है.
Monsoon India: भारत में मानसून का आना साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली मौसमी घटनाओं में से एक है. यह चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है और पूरे देश में खेती बाड़ी की नींव रखता है. हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है और उसके बाद केरल के तट से होते हुए भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करता है.
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Published at : 22 May 2026 07:40 PM (IST)
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