भारत में सबसे पहले कहां आता है मानसून, जानें किस रूट से पहुंचता है आपके शहर?

मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल के तट के आसपास के इलाकों तक पहुंच जाता है. हिंद महासागर से उठने वाली नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं, जिस वजह से जोरदार बारिश होती है और पूरे भारत की मुख्य भूमि में बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है.