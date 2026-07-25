#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP Protest: किस देश में पूरी तरह कामयाब हुआ था Gen-Z का प्रोटेस्ट, जानें कैसे गिरा दी थी सरकार?

CJP Protest: किस देश में पूरी तरह कामयाब हुआ था Gen-Z का प्रोटेस्ट, जानें कैसे गिरा दी थी सरकार?

CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं पड़ोसी मुल्कों में हुए GenZ आंदोलन के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बांग्लादेश में सरकारी नौकरी कोटा के खिलाफ छात्रों ने विरोध किया।
  • सोशल मीडिया से GenZ ने शेख हसीना सरकार को सफलतापूर्वक गिराया।
  • नेपाल में GenZ ने 48 घंटे में ओली सरकार गिराई।

CJP Protest: भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है. धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. आखिरकार GenZ की आवाज सुन ली गई है. दुनिया भर में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच, राजनीतिक परिवर्तन को आकार देने में GenZ की भूमिका जरूरी हो गई है.  बीते कुछ सालों में दो पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में मुख्य रूप से युवा लोगों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा राजनीतिक विकास हुआ.

पहली सफल GenZ क्रांति 

बांग्लादेश में 2024 के आंदोलन को व्यापक रूप से दुनिया की पहली सफल GenZ क्रांति माना जाता है. 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो लगभग 15 सालों तक सत्ता में रहीं, ने युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया. यह आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण कोटा के विरोध पर शुरू हुआ था. कई छात्रों ने यह तर्क दिया कि यह नीति मेधावी उम्मीदवारों के लिए सही नहीं थी और इसे हटाने की मांग की.

सरकार कैसे गिरी? 

यह आंदोलन बड़े पैमाने पर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया गया था. इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को केंद्रीकृत नेतृत्व संरचना के बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति मिली. युवा प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए मीम्स, रैप, ग्राफिटी और डिजिटल अभियान का भी इस्तेमाल किया. 

जैसे ही तनाव बढ़ा और अधिकारियों ने पुलिस कार्यवाही और सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा के जरिए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की हजारों प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और प्रधानमंत्री के निवास, गणभवन की तरफ मार्च किया. कथित तौर पर सेना द्वारा नागरिकों पर गोली चलाने से इनकार के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया. 

यह भी पढ़ेंः CJP की छात्रों के खिलाफ केस रद्द करने की मांग, कैसे लेगी सरकार FIR वापस?

48 घंटों में सरकार का तख्तापलट 

बांग्लादेश के घटनाक्रम से प्रेरित होकर नेपाल ने सितंबर 2025 में GenZ के नेतृत्व वाला एक और बड़ा आंदोलन देखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार विरोध प्रदर्शन के 48 घंटे के अंदर गिर गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के कोऑर्डिनेशन और अपनी रणनीति को व्यवस्थित करने के लिए प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए अपने संचार को डिस्कोर्ड में बादल दिया. आखिरकार प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया.

यह भी पढ़ेंः भारत में कैसे तय होता है मुआवजा, सीजेपी की मांग के बीच जान लें नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Gen Z Protests CJP Protest Bangladesh Gen-Z Revolution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
CJP Protest: किस देश में पूरी तरह कामयाब हुआ था Gen-Z का प्रोटेस्ट, जानें कैसे गिरा दी थी सरकार?
किस देश में पूरी तरह कामयाब हुआ था Gen-Z का प्रोटेस्ट, जानें कैसे गिरा दी थी सरकार?
जनरल नॉलेज
NEET Protest: CJP की छात्रों के खिलाफ केस रद्द करने की मांग, कैसे लेगी सरकार FIR वापस?
CJP की छात्रों के खिलाफ केस रद्द करने की मांग, कैसे लेगी सरकार FIR वापस?
जनरल नॉलेज
Compensation Rules India: भारत में कैसे तय होता है मुआवजा, सीजेपी की मांग के बीच जान लें नियम?
भारत में कैसे तय होता है मुआवजा, सीजेपी की मांग के बीच जान लें नियम?
जनरल नॉलेज
Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी भर से छूट जाएगा मंत्री पद? जानें क्या होती है इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया
धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी भर से छूट जाएगा मंत्री पद? जानें क्या होती है इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
इंडिया
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
बिहार
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
क्रिकेट
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
इंडिया
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
शिक्षा
कैसे काम करता है NTA का सिस्टम, UGC-CBSE और UPSC से कितनी अलग है व्यवस्था?
कैसे काम करता है NTA का सिस्टम, UGC-CBSE और UPSC से कितनी अलग है व्यवस्था?
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget