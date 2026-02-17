स्टैनफोर्ड ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी में दुनिया भर में तीसरा स्थान हासिल किया है. यह एक बड़ा माइलस्टोन है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम की मजबूती में कई डेवलप्ड इकॉनमी से आगे निकल गया है.