Global AI Ranking: AI के मामले में कहां टिकता है भारत, जानें कौन है इसका सरताज?

Global AI Ranking: इस वक्त दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रफ्तार से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. आइए जानते हैं कि एआई के मामले में भारत कहां टिकता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Feb 2026 04:22 PM (IST)
Global AI Ranking: इंडिया एआई इंपैक्ट समित 2026 ऑफीशियली शुरू हो चुकी है. इसमें लगभग 65 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो रहे हैं. इसी के साथ एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो भी होगा जो 20 फरवरी तक चलेगा. जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल बातचीत तेज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस में भारत की पोजीशन चर्चा का एक जरूरी टॉपिक बन चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कहां टिकता है भारत.

स्टैनफोर्ड ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी में दुनिया भर में तीसरा स्थान हासिल किया है. यह एक बड़ा माइलस्टोन है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम की मजबूती में कई डेवलप्ड इकॉनमी से आगे निकल गया है.
भारत की बढ़त धीरे-धीरे नहीं हुई. 2023-24 में सातवीं रैंक से भारत यूके, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ गया है. यह उछाल रिसर्च आउटपुट, टैलेंट बेस और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन में तेजी से सुधार दिखाता है.
Published at : 17 Feb 2026 04:22 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

