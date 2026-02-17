एक्सप्लोरर
Global AI Ranking: AI के मामले में कहां टिकता है भारत, जानें कौन है इसका सरताज?
Global AI Ranking: इस वक्त दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रफ्तार से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. आइए जानते हैं कि एआई के मामले में भारत कहां टिकता है.
Global AI Ranking: इंडिया एआई इंपैक्ट समित 2026 ऑफीशियली शुरू हो चुकी है. इसमें लगभग 65 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो रहे हैं. इसी के साथ एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो भी होगा जो 20 फरवरी तक चलेगा. जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल बातचीत तेज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस में भारत की पोजीशन चर्चा का एक जरूरी टॉपिक बन चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कहां टिकता है भारत.
1/6
2/6
Published at : 17 Feb 2026 04:22 PM (IST)
Tags :India AI AI Summit Global AI Ranking
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
किसने डिजाइन की थी बांग्लादेश की संसद, कैसा है इसका इंटीरियर
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में कैसे होता है सरकार का गठन, भारत से कितना अलग है यह सिस्टम?
जनरल नॉलेज
सूर्य ग्रहण के दौरान कैसे बनता है रिंग ऑफ फायर, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
जनरल नॉलेज
क्या कोई हिंदू भी बन सकता है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, कैसा है वहां का संविधान?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion