Prison Escape Law: इस देश में जेल से भागना नहीं है गैरकानूनी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Prison Escape Law: इस देश में जेल से भागना नहीं है गैरकानूनी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Prison Escape Law: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर जेल से भागना कोई जुर्म नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और आखिर वहां इसके पीछे क्या वजह है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Prison Escape Law: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर जेल से भागना कोई जुर्म नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और आखिर वहां इसके पीछे क्या वजह है.

Prison Escape Law: दुनिया भर के ज्यादातर देशों में जेल से भागना एक गंभीर जुर्म माना जाता है. इसके लिए जेल की सजा और लंबी भी हो सकती है. लेकिन कुछ जगहें ही ऐसी भी हैं जहां पर कानून इस स्थिति को अलग तरीके से देखता है. आइए जानते हैं उस देश के बारे में जहां पर जेल से भागना कोई जुर्म नहीं है.

जर्मन कानूनी सोच इस विचार पर बनी है कि हर इंसान नैचुरली आजादी चाहता है. कानून बनाने वालों का ऐसा मानना है कि जेल से भागने की कोशिश करना एक बेसिक इंसानी रिएक्शन है. जर्मन कानून इसे कोई क्रिमिनल इरादा नहीं मानता.
जर्मन कानूनी सोच इस विचार पर बनी है कि हर इंसान नैचुरली आजादी चाहता है. कानून बनाने वालों का ऐसा मानना है कि जेल से भागने की कोशिश करना एक बेसिक इंसानी रिएक्शन है. जर्मन कानून इसे कोई क्रिमिनल इरादा नहीं मानता.
अगर कोई कैदी भागने में कामयाब हो भी जाता है और बाद में अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं तो कानून अपने आप उसकी सजा में एक्स्ट्रा साल नहीं जोड़ता. उस व्यक्ति को बस वापस जेल भेज दिया जाता है.
अगर कोई कैदी भागने में कामयाब हो भी जाता है और बाद में अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं तो कानून अपने आप उसकी सजा में एक्स्ट्रा साल नहीं जोड़ता. उस व्यक्ति को बस वापस जेल भेज दिया जाता है.
Published at : 08 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Prison Escape Law Germany Prison Law Jail Escape Rules

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

