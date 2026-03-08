जर्मन कानूनी सोच इस विचार पर बनी है कि हर इंसान नैचुरली आजादी चाहता है. कानून बनाने वालों का ऐसा मानना है कि जेल से भागने की कोशिश करना एक बेसिक इंसानी रिएक्शन है. जर्मन कानून इसे कोई क्रिमिनल इरादा नहीं मानता.