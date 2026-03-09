हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं तुर्की के पांच सबसे खतरनाक हथियार, अगर अमेरिका ने की भिड़ने की हिम्मत तो मुंह की खाएंगे ट्रंप

ये हैं तुर्की के पांच सबसे खतरनाक हथियार, अगर अमेरिका ने की भिड़ने की हिम्मत तो मुंह की खाएंगे ट्रंप

आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने भी जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है. यह फैसला तुर्की ने ईरान के हमले के बाद किया है.

09 Mar 2026 09:25 PM (IST)
दुनिया की सैन्य ताकतों की बात हो और तुर्की का जिक्र न आए, ऐसा अब मुश्किल होता जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने अपने रक्षा उद्योग को इतनी तेजी से विकसित किया है कि अब वह कई अत्याधुनिक हथियार खुद बना रहा है. ड्रोन तकनीक से लेकर मिसाइल और युद्धपोत तक, तुर्की ने कई ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं जो आधुनिक युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं. यही वजह है कि वैश्विक सैन्य विश्लेषक तुर्की के हथियारों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने भी जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है. यह फैसला तुर्की ने ईरान के हमले के बाद किया है. दरअसल, ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद तुर्की ने उसे भूमध्यसागर में मार गिराया है. इसी हमले से नाराज होकर तुर्की ने जंग में आने का ऐलान कर दिया है. आइए आपको बताते हैं कि तुर्की के वो कौनसे पांच सबसे खतरनाक हथियार हैं जो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Bayraktar TB2 ड्रोन है बेहद खतरनाक

तुर्की का यह ड्रोन दुनिया के सबसे चर्चित सैन्य ड्रोन में गिना जाता है. इसे निगरानी और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है. Bayraktar TB2 लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस होता है और दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है. कई संघर्षों में इसकी प्रभावशीलता देखी जा चुकी है, जिसके बाद कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है.

Tayfun Missile बैलिस्टिक मिसाइल

Tayfun तुर्की की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना का अहम हिस्सा है. इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक बताई जाती है, जिससे यह दुश्मन के दूर स्थित ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है. इस मिसाइल को तुर्की की बढ़ती मिसाइल क्षमता का प्रतीक माना जाता है और रक्षा विशेषज्ञ इसे देश की रणनीतिक ताकत में बड़ा कदम मानते हैं.

TAI TF Kaan से थर थर कांपेगा अमेरिका

TAI TF Kaan तुर्की का नया और बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है. इसे Turkish Aerospace Industries बना रही है. इस जेट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि भविष्य में तुर्की की वायुसेना को बहुत ताकत मिल सके. इसमें स्टील्थ तकनीक दी जा रही है, यानी यह दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देगा. यह विमान आवाज से भी तेज उड़ सकता है और आधुनिक हथियारों से लैस होगा. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे फाइटर जेट दुश्मन के एयरबेस, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण टारगेट पर दूर से सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं. इसलिए इसे तुर्की की सैन्य ताकत को मजबूत बनाने वाला बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है.

TCG Anadolu युद्धपोत

TCG Anadolu तुर्की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है. यह एक उभयचर आक्रमण जहाज है जिसे सैनिकों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को समुद्र से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है. इस जहाज की खासियत यह है कि इसे भविष्य में ड्रोन कैरियर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है. इससे तुर्की की नौसैनिक ताकत और दूर तक मार करने की क्षमता बढ़ जाती है.

T129 ATAK अटैक हेलीकॉप्टर

T129 ATAK तुर्की का उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे टैंक और जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. यह हेलीकॉप्टर आधुनिक सेंसर, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होता है. कठिन पहाड़ी इलाकों में भी ऑपरेशन करने की क्षमता के कारण इसे तुर्की सेना की ताकत का अहम हिस्सा माना जाता है.

यह भी पढ़ें: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के कितने बीवी-बच्चे, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?

तेजी से बढ़ रही तुर्की की सैन्य ताकत

पिछले दशक में तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश किया है. इसका परिणाम यह हुआ है कि अब देश कई आधुनिक हथियारों का उत्पादन खुद करने लगा है. ड्रोन तकनीक में तो तुर्की ने खास पहचान बनाई है और कई देशों की सेनाएं उसके सिस्टम खरीद रही हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तुर्की इसी गति से अपने सैन्य प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता रहा तो आने वाले वर्षों में वह वैश्विक रक्षा उद्योग में और भी बड़ी ताकत बन सकता है.

यह भी पढ़ें: Lebanon Shia Population: लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?

09 Mar 2026 09:25 PM (IST)
Iran Israel Conflict
