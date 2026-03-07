सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता भी थीं , उन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता था, उनकी काव्य रचनाएं और सार्वजनिक भाषण लोगों को प्रेरित करते थे. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में जरूरी योगदान दिया.