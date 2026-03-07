हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
International Women's Day 2026 Special: पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 07 Mar 2026 04:31 PM (IST)
भारत की महिलाओं ने हमेशा साहस, मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने लिए नए रास्ते बनाए हैं. कई क्षेत्रों में जहां पहले सिर्फ पुरुषों का दबदबा था, वहां इन महिलाओं ने अपनी काबिलियत और हिम्मत से इतिहास लिखा. उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं और दिखाती हैं कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता जब हौसला मजबूत हो. हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आइए इस मौके पर भारत की 7 ऐसी आइकॉनिक महिलाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से इतिहास रचा.

1/7
सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता भी थीं , उन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता था, उनकी काव्य रचनाएं और सार्वजनिक भाषण लोगों को प्रेरित करते थे. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया और महिलाओं के अधिकारों की दिशा में जरूरी योगदान दिया.
2/7
इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. उन्होंने देश की राजनीति में सशक्त नेतृत्व दिखाया और हरित क्रांति जैसी योजनाओं के जरिए भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाने में मदद की, उनकी कुशल राजनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें भारतीय राजनीति का जरूरी व्यक्तित्व बना दिया.
Published at : 07 Mar 2026 04:31 PM (IST)
International Womens Day Womens Day Happy Womens Day Women Leaders Womens Day 2026 Women Icon Of India

