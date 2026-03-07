एक्सप्लोरर
International Women’s Day 2026 Special: पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
कई क्षेत्रों में जहां पहले सिर्फ पुरुषों का दबदबा था, वहां इन महिलाओं ने अपनी काबिलियत और हिम्मत से इतिहास लिखा. उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं.
भारत की महिलाओं ने हमेशा साहस, मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने लिए नए रास्ते बनाए हैं. कई क्षेत्रों में जहां पहले सिर्फ पुरुषों का दबदबा था, वहां इन महिलाओं ने अपनी काबिलियत और हिम्मत से इतिहास लिखा. उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं और दिखाती हैं कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता जब हौसला मजबूत हो. हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आइए इस मौके पर भारत की 7 ऐसी आइकॉनिक महिलाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से इतिहास रचा.
1/7
2/7
Published at : 07 Mar 2026 04:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
जनरल नॉलेज
8 Photos
बैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
जनरल नॉलेज
7 Photos
यह मुस्लिम देश तकनीक का 'पावरहाउस', जानें टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन-सा इस्लामी देश कितना आगे?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे नजर रखता है अमेरिका, ईरान के इरादों को रोकने का क्या है प्लान?
जनरल नॉलेज
दुनियाभर के समंदर में कितने चोक पॉइंट, इनमें सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
जनरल नॉलेज
पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत
जनरल नॉलेज
किसी राज्य में कितनी होती हैं राज्यसभा सीटें, कैसे होता है तय? जान लीजिए फॉर्मूला
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
जनरल नॉलेज
8 Photos
बैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion