हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम

बैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम

बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए बनाई जाती है. इन्हें लॉन्च करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लक्ष्य की ओर गिरती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Mar 2026 04:24 PM (IST)
बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए बनाई जाती है. इन्हें लॉन्च करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लक्ष्य की ओर गिरती है.

मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के हालात देखने को मिल रहे हैं. ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग लगातार बढ़ रही है. इसी के साथ इजरायल ने ईरान को लेकर यह भी दावा किया है कि ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर बम से हमला किया है. बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों से इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है. वहीं ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के साथ ही मिसाइलों को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. भारत के पास भी आधुनिक युद्ध में मिसाइल तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है. वहीं अलग-अलग तरह की मिसाइल अलग-अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है. आपको बता दें कि मिसाइल केवल हमला करने के लिए नहीं होती है, बल्कि कुछ मिसाइल दुश्मन के हमले से बचने के लिए भी बनाई जाती है. बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक और एंटी बैलिस्टिक जैसी मिसाइल आधुनिक सैन्य तकनीक का अहम हिस्सा मानी जाती है. वहीं हर मिसाइल की गति, उड़ान का तरीका और उपयोग अलग होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी तरह की होती है.

1/8
बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए बनाई जाती है. इन्हें लॉन्च करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लक्ष्य की ओर गिरती है. लक्ष्य की ओर बढ़ते समय इनकी गति बहुत तेज हो जाती है और यह ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकती है.
बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने के लिए बनाई जाती है. इन्हें लॉन्च करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लक्ष्य की ओर गिरती है. लक्ष्य की ओर बढ़ते समय इनकी गति बहुत तेज हो जाती है और यह ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकती है.
2/8
बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज आमतौर पर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है. बैलिस्टिक मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है. भारत की अग्नि-V, अमेरिका की मिनटमैन-III और रूस की इस्कंदर जैसी मिसाइल इस कैटेगरी में आती है.
बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज आमतौर पर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है. बैलिस्टिक मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है. भारत की अग्नि-V, अमेरिका की मिनटमैन-III और रूस की इस्कंदर जैसी मिसाइल इस कैटेगरी में आती है.
Published at : 07 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Ballistic Missile Missiles Cruise Missile Hypersonic Missile

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US On Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे नजर रखता है अमेरिका, ईरान के इरादों को रोकने का क्या है प्लान?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे नजर रखता है अमेरिका, ईरान के इरादों को रोकने का क्या है प्लान?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Importance: दुनियाभर के समंदर में कितने चोक पॉइंट, इनमें सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
दुनियाभर के समंदर में कितने चोक पॉइंट, इनमें सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
जनरल नॉलेज
पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत
पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत
जनरल नॉलेज
Rajya Sabha Elections 2026: किसी राज्य में कितनी होती हैं राज्यसभा सीटें, कैसे होता है तय? जान लीजिए फॉर्मूला
किसी राज्य में कितनी होती हैं राज्यसभा सीटें, कैसे होता है तय? जान लीजिए फॉर्मूला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
शिक्षा
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Embed widget