हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजForeign Study Policy: इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा

Foreign Study Policy: इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा

Foreign Study Policy: चीन में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई नहीं कर सकते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और नियम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Mar 2026 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

Foreign Study Policy: चीन ने हाल के सालों में सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों की विदेश में पढ़ाई और विदेशी यात्रा को लेकर कड़े नियम बनाए हैं. शी जिनपिंग के नेतृत्व में मजबूत की गई नीतियों के तहत, सरकार ने उन अधिकारियों पर नजर रखना और सख्त कर दिया है जिनके पति या फिर पत्नी या बच्चे विदेश में रहते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम.

विदेश में पढ़ाई पर रोक 

कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने से रोका जाता है. अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के कैरियर पर गंभीर असर पड़ सकता है. इन नीतियों का एक मुख्य टारगेट चीन में नेकेड ऑफिशियल्स के नाम से जाना जाने वाला एक ग्रुप है. यह शब्द उन सरकारी अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके पति या पत्नी या बच्चे विदेश में रहते हैं या विदेशी नागरिकता रखते हैं. 

अधिकारी ऐसी स्थितियों को भ्रष्टाचार या फिर विदेशी प्रभाव का संभावित खतरा मानते हैं. जिन अधिकारियों के परिवार विदेश में रहते हैं उन्हें संवेदनशील पदों से हटाया जा सकता है. उन्हें प्रमोशन से भी मना किया जा सकता है और सरकार में कम प्रभावशाली भूमिका में ट्रांसफर किया जा सकता है. हाल के कुछ नियमों में मॉनिटरिंग को बढ़ाकर तथाकथित नियर नेकेड ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है ऐसे ऑफिसर जिनका इकलौता बच्चा विदेश में रह रहा है या फिर पढ़ रहा है. इन ऑफिसर्स को अब अपने परिवार के विदेश कनेक्शन की पूरी जानकारी देनी होगी. अगर कोई ऑफिसर अपने परिवार को चीन वापस लाने से मना करता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर कम जरूरी पदों पर भेजा जा सकता है.

पासपोर्ट सरेंडर और सख्त ट्रैवल नियम 

कई सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेश यात्रा पर भी कड़ा कंट्रोल हो गया है. कई डिपार्टमेंट में कर्मचारियों को अपने वर्कप्लेस अथॉरिटी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना जरूरी है. यह पाबंदियां सिर्फ सीनियर अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है. कुछ इलाकों में तो टीचर, नर्स, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. 

अगर ये कर्मचारी पर्सनल वजहों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें एक लंबे अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना होता है. ज्यादातर मामलों में रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है. कुछ शहरों में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी अपना पासपोर्ट वापस मिलने में 2 साल तक के इंतजार करना पड़ता है. 

क्या है इसके पीछे का कारण? 

चीनी सरकार ने कई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का हवाला देकर इन सख्त उपायों का बचाव किया है. सरकार के मुताबिक ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं. एक और मुख्य वजह एंटी करप्शन कोशिश है. सरकार का ऐसा कहना है कि विदेशी कनेक्शन को सीमित करने से अधिकारियों को विदेश में गैर कानूनी पैसा ट्रांसफर करने या विदेशी देशों में संपत्ति छिपाने से रोका जा सकता है.

क्या हो सकती है सजा?

इन नियमों का उल्लंघन करने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं. जो अधिकारी बिना मंजूरी के विदेश यात्रा करते हैं या फिर विदेश में अपने परिवार के कनेक्शन बताने में नाकाम रहते हैं उन पर डिसीप्लिनरी एक्शन हो सकता है. सजा में नौकरी से निकालना, पेंशन बेनिफिट्स बंद करना और निचले पदों पर ट्रांसफर शामिल है. गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
XI JINPING CHINA China Foreign Study Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Foreign Study Policy: इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा
इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा
जनरल नॉलेज
Lebanon Shia Population: लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
जनरल नॉलेज
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के कितने बीवी-बच्चे, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के कितने बीवी-बच्चे, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?
जनरल नॉलेज
Iran Female Literacy: इस्लामिक देश ईरान में कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिलाएं, जानें कितना सच सोशल मीडिया पर दावा?
इस्लामिक देश ईरान में कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिलाएं, जानें कितना सच सोशल मीडिया पर दावा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget