जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सांप गिरते तापमान और छोटे दिनों की वजह से ब्रूमेशन में चले जाते हैं. यह स्तनधारियों की तरह पूरी तरह से शीतनिद्रा नहीं है, बल्कि इस अवधि के दौरान सांप उस धीमी अवस्था में चले जाते हैं जहां उनका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है. इस दौरान सांप ज्यादा नहीं खाते और उनकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं. ब्रूमेशन के दौरान में बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठंड को सहते हैं और लगभग निष्क्रिय रहने में सक्षम होते हैं.