हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSnakes Winter Behavior: ठंड आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप, कैसे बदल जाता है इनका व्यवहार

Snakes Winter Behavior: ठंड आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप, कैसे बदल जाता है इनका व्यवहार

Snakes Winter Behavior: सर्दियों के दौरान हमें सांप देखने को नहीं मिलते. लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड के समय सांप आखिर कहां चले जाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Snakes Winter Behavior: सर्दियों के दौरान हमें सांप देखने को नहीं मिलते. लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड के समय सांप आखिर कहां चले जाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

Snakes Winter Behavior: जैसे-जैसे सर्दियां आने लगती हैं सांप मानो नजरों से ओझल ही हो जाते हैं. सर्दियों के दौरान सांप रास्तों पर रेंगते या फिर धूप सेकते हुए नहीं नजर आते. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह सांप कहां गायब हो जाते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज.

1/6
जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सांप गिरते तापमान और छोटे दिनों की वजह से ब्रूमेशन में चले जाते हैं. यह स्तनधारियों की तरह पूरी तरह से शीतनिद्रा नहीं है, बल्कि इस अवधि के दौरान सांप उस धीमी अवस्था में चले जाते हैं जहां उनका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है. इस दौरान सांप ज्यादा नहीं खाते और उनकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं. ब्रूमेशन के दौरान में बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठंड को सहते हैं और लगभग निष्क्रिय रहने में सक्षम होते हैं.
जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सांप गिरते तापमान और छोटे दिनों की वजह से ब्रूमेशन में चले जाते हैं. यह स्तनधारियों की तरह पूरी तरह से शीतनिद्रा नहीं है, बल्कि इस अवधि के दौरान सांप उस धीमी अवस्था में चले जाते हैं जहां उनका मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है. इस दौरान सांप ज्यादा नहीं खाते और उनकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं. ब्रूमेशन के दौरान में बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठंड को सहते हैं और लगभग निष्क्रिय रहने में सक्षम होते हैं.
2/6
सांप अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी पर ही निर्भर होते हैं. इस वजह से ठंड उन्हें काफी ज्यादा धीमा कर देती है. सांप की मांसपेशियों में लचीलापन कम हो जाता है. इस वजह से उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है की सक्रिय रहने की कोशिश में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय सांप आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं.
सांप अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी पर ही निर्भर होते हैं. इस वजह से ठंड उन्हें काफी ज्यादा धीमा कर देती है. सांप की मांसपेशियों में लचीलापन कम हो जाता है. इस वजह से उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है की सक्रिय रहने की कोशिश में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय सांप आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं.
3/6
सर्दियों के पूरी तरह आने से पहले सांप सुरक्षित और स्थिर घर की तलाश में निकल पड़ते हैं. वे ऐसे आश्रय को तलाशते हैं जहां पर तापमान स्थिर रहे. इसके लिए वे भूमिगत बिल, चट्टानों के बीच की दरारें, पुराने दीमक के टीले या फिर खोखले पेड़ के तने तलाशते हैं. ऐसी जगह उन्हें न सिर्फ ठंड से बल्कि शिकारी और पाले से भी बचाती हैं.
सर्दियों के पूरी तरह आने से पहले सांप सुरक्षित और स्थिर घर की तलाश में निकल पड़ते हैं. वे ऐसे आश्रय को तलाशते हैं जहां पर तापमान स्थिर रहे. इसके लिए वे भूमिगत बिल, चट्टानों के बीच की दरारें, पुराने दीमक के टीले या फिर खोखले पेड़ के तने तलाशते हैं. ऐसी जगह उन्हें न सिर्फ ठंड से बल्कि शिकारी और पाले से भी बचाती हैं.
4/6
कुछ प्रजातियों में खासकर गार्टर स्नेक और रैटल स्नेक, एक साथ सैकड़ो सांप एक ही शीतनिद्रा स्थल को साझा कर सकते हैं. इसे हाइबरनेकुलम कहा जाता है. एक साथ इकट्ठा होने पर उन्हें शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद मिलती है और उनके जीवित रहने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है.
कुछ प्रजातियों में खासकर गार्टर स्नेक और रैटल स्नेक, एक साथ सैकड़ो सांप एक ही शीतनिद्रा स्थल को साझा कर सकते हैं. इसे हाइबरनेकुलम कहा जाता है. एक साथ इकट्ठा होने पर उन्हें शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद मिलती है और उनके जीवित रहने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है.
5/6
जब सर्दियों के बीच में कुछ गर्म दिन आते हैं तो ये सांप धूप सेकने के लिए अपने आश्रयों से बाहर निकल आते हैं. इससे उनका शरीर थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन गर्म हो जाता है.
जब सर्दियों के बीच में कुछ गर्म दिन आते हैं तो ये सांप धूप सेकने के लिए अपने आश्रयों से बाहर निकल आते हैं. इससे उनका शरीर थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन गर्म हो जाता है.
6/6
जैसे-जैसे वसंत लौटता है और जमीन गर्म होने लगती है तो सांप धीरे-धीरे अपने ब्रूमेशन से बाहर आने लगते हैं. इसके बाद वे और भी ज्यादा सतर्क और भूखे हो जाते हैं. शुरुआती हफ्ते काफी ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इस दौरान वे शिकार करते हैं और अपनी पुरानी त्वचा को उतारना शुरू कर देते हैं.
जैसे-जैसे वसंत लौटता है और जमीन गर्म होने लगती है तो सांप धीरे-धीरे अपने ब्रूमेशन से बाहर आने लगते हैं. इसके बाद वे और भी ज्यादा सतर्क और भूखे हो जाते हैं. शुरुआती हफ्ते काफी ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इस दौरान वे शिकार करते हैं और अपनी पुरानी त्वचा को उतारना शुरू कर देते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Snakes Snakes Winter Snakes Behavior

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Lexus LM 350h Walkaround: The best luxury MPV! | Auto Live
बॉलीवुड की बुराइयां, आर्यन खान का डिरेक्शन , एसआरके, राघव जुयाल, बॉबी देओल और अधिक फीट। अरमान खेड़ा
दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट | संगीत और जुनून का मिलन | संगीतमय सफर, न्यशा और आशीष चौहान
Khesari Lal Yadav Interview: पवन सिंह विवाद | ज्योति सिंह और अधिक का समर्थन करें

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जनरल नॉलेज
Special Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget