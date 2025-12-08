वायरल हुआ 'रहमान डकैत' का FA9LA , इसके आगे 'अबरार' का स्वैग रह गया फीका?
Akshaye Khanna Vs Bobby Deol: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसकी तुलना 'जमाल कुडू' से की जा रही है. जानें किस गाने ने नेटीजंस को ज्यादा इंप्रेस किया.
'धुरंधर' में हर एक एक्टर अपनी इंटेंस एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इंप्रेस करने में लगा हुआ है. वहीं अक्षय खन्ना भी एफर्टलेसली दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. लेकिन इस वक्त जो चीज नेटीजंस के दिल और दिमाग में बैठ गई है वो, रहमान डकैत का एंट्री सॉन्ग FA9LA है. सोशल मीडिया पर FA9LA और 'जमाल कुडू' का जबरदस्त कंपैरिजन चल रहा है. यहां जानिए क्या है इसके पीछे की वजह.
2023 में बॉबी देओल का 'जमाल कुडू' बना था पार्टी एंथम
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' 2023 में रिलीज हुई थी. इसमें बॉबी देओल ने गूंगे अबरार का रोल निभाया. लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उनकी एंट्री होती है वैसे ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है. ईरान का सुपरहिट गाना 'जमाल कुडू' से उनकी एंट्री होती है जिसमें अभिनेता का फुल स्वैग देखा गया. सिर पर बीयर ग्लास लिए वो 'जमाल कुडू' पर खूब थिरके थे.
बता दें, 1950 में इस गाने को खराजेमी गर्ल्स ने गाया था. ये एंट्री सॉन्ग रिलीज होने के कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और इसने खूब सुर्खियां भी बटोरी. देखते ही देखते 'जमाल कुडू' इतना पॉपुलर हुआ कि 2023 में इसके बिना हर पार्टी अधूरी लगती.
2025 का नया 'जमाल कुडू' बना रहमान डकैत का FA9LA
अब दो साल बाद फिर एक गैंस्टर एंट्री सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के इस साउंडट्रैक ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना कब्जा जमा लिया है. सभी बस इसी गाने को गुनगुना रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए जिसमें FA9LA को 'जमाल कुडू' से कंपेयर किया गया. नेटीजेंस का कहना है कि अक्षय खन्ना का ये एंट्री सॉन्ग 'जमाल कुडू' का परफेक्ट कंपटीटर है.
बता दें, FA9LA बहरीन अरेबिक सॉन्ग है जिसमें रैपर फ्लिपराची ने अपनी आवाज दी. इस वायरल एंट्री सॉन्ग में अक्षय खन्ना का भी बॉबी देओल की तरह ही स्वैग देखने को मिला. गाने के बिट्स और म्यूजिक को विजुअल्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड किया गया है जो रहमान डकैत के किरदार को जस्टिफाई भी करता है. इस गाने के शुरुआत में अक्षय खन्ना ऑल ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेज में नजर आते हैं. बाद में उन्हें इसपर झूमते हुए भी देखा गया. नेटीजेंस का FA9LA को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा गया. लोग तो इसे अगला 'जमाल कुडू' भी कह रहे हैं.
