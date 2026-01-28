हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब घड़ियां नहीं थीं, तब वक्त कैसे देखते थे लोग? पढ़ें पहर बनने की कहानी

जब घड़ियां नहीं थीं, तब वक्त कैसे देखते थे लोग? पढ़ें पहर बनने की कहानी

घड़ियों से पहले भी इंसान समय का गुलाम नहीं, बल्कि समय का ज्ञानी था. पहर, सूरज, चांद और प्रकृति ने मिलकर वक्त को समझने की कहानी लिखी. आइए जानें कि जब घड़ियां नहीं थीं, तब वक्त कैसे देखा जाता था.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Jan 2026 06:12 PM (IST)
घड़ियों से पहले भी इंसान समय का गुलाम नहीं, बल्कि समय का ज्ञानी था. पहर, सूरज, चांद और प्रकृति ने मिलकर वक्त को समझने की कहानी लिखी. आइए जानें कि जब घड़ियां नहीं थीं, तब वक्त कैसे देखा जाता था.

आज हम मोबाइल और घड़ियों पर एक नजर डालते ही समय जान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब घड़ियां नहीं थीं, तब इंसान वक्त कैसे पहचानता था? बिना मिनट, बिना सेकंड, बिना अलार्म के फिर भी दिनचर्या बिल्कुल तय होती थी. खेतों में काम, पूजा-पाठ, यात्रा और राजकाज सब समय पर होता था. आखिर वह कौन-सी समझ थी, कौन-सा तरीका था, जिसने इंसान को समय का एहसास कराया? आइए समझते हैं.

1/7
घड़ी का आविष्कार भले ही 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ हो, लेकिन इंसान उससे बहुत पहले समय को पहचानना सीख चुका था. दिन-रात का फर्क, सूरज का उगना-डूबना और मौसम का बदलना, यही इंसान की पहली समय-सारिणी थी. धीरे-धीरे इंसान ने समझ लिया कि सूरज और चांद की चाल से वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता है.
घड़ी का आविष्कार भले ही 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ हो, लेकिन इंसान उससे बहुत पहले समय को पहचानना सीख चुका था. दिन-रात का फर्क, सूरज का उगना-डूबना और मौसम का बदलना, यही इंसान की पहली समय-सारिणी थी. धीरे-धीरे इंसान ने समझ लिया कि सूरज और चांद की चाल से वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता है.
2/7
प्राचीन भारत में सूरज की छाया से समय मापने की परंपरा थी. जमीन पर गड़े एक खंभे या डंडे की छाया देखकर यह तय किया जाता था कि दिन का कौन-सा हिस्सा चल रहा है. इसी आधार पर दिन को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें पहर कहा गया. एक दिन और रात मिलाकर आठ पहर माने जाते थे, यानी हर पहर लगभग तीन घंटे का होता था.
प्राचीन भारत में सूरज की छाया से समय मापने की परंपरा थी. जमीन पर गड़े एक खंभे या डंडे की छाया देखकर यह तय किया जाता था कि दिन का कौन-सा हिस्सा चल रहा है. इसी आधार पर दिन को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें पहर कहा गया. एक दिन और रात मिलाकर आठ पहर माने जाते थे, यानी हर पहर लगभग तीन घंटे का होता था.
Published at : 28 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
History Of Time How The Watch Was Made Sundial History Concept Of Prahar

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Silver Shortage का सच | MMTC-PAMP की Entry से Market में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: अजित पवार के अंतिम संस्कार से जुड़ी बड़ी खबर ! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: AI के जरिए देखिए प्लेन क्रैश में कैसे हुई अजित पवार की मौत ?। Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
हेल्थ
Alzheimer Disease: अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
अल्जाइमर ने छीनी याददाश्त, पर नहीं मिटा पाया मुहब्बत, बीमारी से जूझते शख्स ने कैसे जिंदा रखा अपना रिश्ता?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget