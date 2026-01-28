जब घड़ियां नहीं थीं, तब वक्त कैसे देखते थे लोग? पढ़ें पहर बनने की कहानी

प्राचीन भारत में सूरज की छाया से समय मापने की परंपरा थी. जमीन पर गड़े एक खंभे या डंडे की छाया देखकर यह तय किया जाता था कि दिन का कौन-सा हिस्सा चल रहा है. इसी आधार पर दिन को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें पहर कहा गया. एक दिन और रात मिलाकर आठ पहर माने जाते थे, यानी हर पहर लगभग तीन घंटे का होता था.