हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसमंदर में मौजूद केबल्स में कितनी स्पीड से चलता है इंटरनेट, इनसे हम तक कैसे आता है डेटा?

समंदर में मौजूद केबल्स में कितनी स्पीड से चलता है इंटरनेट, इनसे हम तक कैसे आता है डेटा?

दुनिया का 99% इंटरनेट आसमान से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी हजारों मील लंबी केबल्स के जरिए चलता है. ये केबल्स बाल के बराबर पतली फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक पर काम करती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Apr 2026 01:09 PM (IST)
दुनिया का 99% इंटरनेट आसमान से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी हजारों मील लंबी केबल्स के जरिए चलता है. ये केबल्स बाल के बराबर पतली फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक पर काम करती हैं.

क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे दोस्त को वीडियो कॉल करते समय आपकी आवाज और चेहरा पलक झपकते ही वहां कैसे पहुंच जाता है? हमें लगता है कि यह सब ऊपर आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स का कमाल है, लेकिन हकीकत कुछ और है. दुनिया का 95 प्रतिशत से ज्यादा इंटरनेट डेटा समंदर के अंधेरे सन्नाटे में बिछी लाखों किलोमीटर लंबी केबल्स के जरिए सफर करता है. यह तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं है.

1/7
इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन यह हवा में नहीं बल्कि पानी के नीचे दौड़ता है. दुनिया भर के महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए समंदर के तल पर 'सबमरीन कम्यूनिकेशन केबल्स' का एक विशाल जाल बिछाया गया है. ऊपर से देखने में ये केबल किसी मोटे पाइप जैसी लगती हैं, लेकिन इनके असली जादू इसके भीतर छिपा होता है.
इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन यह हवा में नहीं बल्कि पानी के नीचे दौड़ता है. दुनिया भर के महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए समंदर के तल पर 'सबमरीन कम्यूनिकेशन केबल्स' का एक विशाल जाल बिछाया गया है. ऊपर से देखने में ये केबल किसी मोटे पाइप जैसी लगती हैं, लेकिन इनके असली जादू इसके भीतर छिपा होता है.
2/7
इनके अंदर फाइबर ऑप्टिक के गुच्छे होते हैं जो इंसान के बाल जितने महीन होते हैं. यही वे डिजिटल नसें हैं जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोए हुए हैं. इन केबल्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी रफ्तार है. फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर डेटा बिजली के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी (Light) के रूप में यात्रा करता है.
इनके अंदर फाइबर ऑप्टिक के गुच्छे होते हैं जो इंसान के बाल जितने महीन होते हैं. यही वे डिजिटल नसें हैं जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोए हुए हैं. इन केबल्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी रफ्तार है. फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर डेटा बिजली के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी (Light) के रूप में यात्रा करता है.
Published at : 09 Apr 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
INTERNET CABLE Undersea Internet Cables Underwater Cables Fiber Optics Technology

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Crude Oil Extraction From Sea: समंदर के अंदर से कैसे निकाला जाता है क्रूड ऑयल? पूरा प्रोसेस जान लेंगे तो हिल जाएंगे
समंदर के अंदर से कैसे निकाला जाता है क्रूड ऑयल? पूरा प्रोसेस जान लेंगे तो हिल जाएंगे
जनरल नॉलेज
US Aircraft Crash: किसके पास रहेगा ईरान में गिरे US के विमानों का मलबा, क्या है इंटरनेशनल कानून?
किसके पास रहेगा ईरान में गिरे US के विमानों का मलबा, क्या है इंटरनेशनल कानून?
जनरल नॉलेज
Government Employees: ड्यूटी पर न मिले सरकारी कर्मचारी तो कितनी मिलती है सजा, क्या जा सकती है जॉब?
ड्यूटी पर न मिले सरकारी कर्मचारी तो कितनी मिलती है सजा, क्या जा सकती है जॉब?
जनरल नॉलेज
Why Red Sea Is Called Red: नीले-हरे से लाल कैसे हो जाता है लाल सागर का रंग? जानें रेड सी का नाम पड़ने की असली वजह
नीले-हरे से लाल कैसे हो जाता है लाल सागर का रंग? जानें रेड सी का नाम पड़ने की असली वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस बार ऐसी गोलियां बरसाएंगे कि कभी...', सीजफायर के बीच ट्रंप क्यों देने लगे ईरान को धमकी
'इस बार ऐसी गोलियां बरसाएंगे कि कभी...', सीजफायर के बीच ट्रंप क्यों देने लगे ईरान को धमकी
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
बॉलीवुड
बेटी निसा संग काजोल से लेकर भूमि की बहन समीक्षा तक, अनंत अंबानी के ग्रैंड बर्थडे बैश के लिए जामनगर पहुंच रहे तमाम सेलेब्स
निसा संग काजोल से लेकर समीक्षा तक, अनंत अंबानी के बर्थडे बैश में शामिल होने पहुंचे ये सेलेब्स
शिक्षा
CA Exam Pattern 2026: सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
हेल्थ
Heart Ultrasound Test: हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget