समंदर में मौजूद केबल्स में कितनी स्पीड से चलता है इंटरनेट, इनसे हम तक कैसे आता है डेटा?

इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन यह हवा में नहीं बल्कि पानी के नीचे दौड़ता है. दुनिया भर के महाद्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए समंदर के तल पर 'सबमरीन कम्यूनिकेशन केबल्स' का एक विशाल जाल बिछाया गया है. ऊपर से देखने में ये केबल किसी मोटे पाइप जैसी लगती हैं, लेकिन इनके असली जादू इसके भीतर छिपा होता है.