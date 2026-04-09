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समंदर में मौजूद केबल्स में कितनी स्पीड से चलता है इंटरनेट, इनसे हम तक कैसे आता है डेटा?
दुनिया का 99% इंटरनेट आसमान से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी हजारों मील लंबी केबल्स के जरिए चलता है. ये केबल्स बाल के बराबर पतली फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक पर काम करती हैं.
क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे दोस्त को वीडियो कॉल करते समय आपकी आवाज और चेहरा पलक झपकते ही वहां कैसे पहुंच जाता है? हमें लगता है कि यह सब ऊपर आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स का कमाल है, लेकिन हकीकत कुछ और है. दुनिया का 95 प्रतिशत से ज्यादा इंटरनेट डेटा समंदर के अंधेरे सन्नाटे में बिछी लाखों किलोमीटर लंबी केबल्स के जरिए सफर करता है. यह तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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