एक्सप्लोरर
Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
Private Plane Rental: आजकल लोग अपनी शादी में प्राइवेट प्लेन को बुक करने लगे हैं. आइए जानते हैं ऐसा करने के लिए कितना खर्चा आता है.
Private Plane Rental: शादी की शानदार प्लानिंग अब सिर्फ आलीशान जगहों और लग्जरी कारों तक ही सीमित नहीं है. कुछ कपल्स अपनी शादी के लिए निजी विमान बुक करके अपनी शादी को और भी यादगार बना रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. आइए जानते हैं भारत में शादी के लिए विमान बुक करने पर कितना खर्चा आता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Oct 2025 06:01 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
जनरल नॉलेज
7 Photos
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में 15 दिन के लिए आपकी दुल्हन बन जाएंगी लड़कियां, देना पड़ेगा सिर्फ इतना पैसा
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादी में बुक करते हैं लैम्बर्गिनी तो कितना आएगा खर्च, जानें एक घंटे का कितना लगेगा किराया?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
जनरल नॉलेज
7 Photos
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion