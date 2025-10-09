हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया

Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया

Private Plane Rental: आजकल लोग अपनी शादी में प्राइवेट प्लेन को बुक करने लगे हैं. आइए जानते हैं ऐसा करने के लिए कितना खर्चा आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Private Plane Rental: आजकल लोग अपनी शादी में प्राइवेट प्लेन को बुक करने लगे हैं. आइए जानते हैं ऐसा करने के लिए कितना खर्चा आता है.

Private Plane Rental: शादी की शानदार प्लानिंग अब सिर्फ आलीशान जगहों और लग्जरी कारों तक ही सीमित नहीं है. कुछ कपल्स अपनी शादी के लिए निजी विमान बुक करके अपनी शादी को और भी यादगार बना रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. आइए जानते हैं भारत में शादी के लिए विमान बुक करने पर कितना खर्चा आता है.

कीमत के लिए सबसे पहले किस तरह का विमान चुनना है यह जरूरी है. छोटे टर्बोप्रॉप्स किफायती होते हैं और उनकी कीमत लगभग 1.5 लाख से 2 लाख प्रति घंटा होती है. सिटेशन मस्टैंग जैसे हल्के जैट विमान की कीमत ढाई लाख रुपए से चार लाख रुपए प्रति घंटा है. इसी के साथ लंबी उड़ानों के लिए मध्यम आकार के जैट विमानों की कीमत 4 लाख से 7 लाख रुपए प्रति घंटा तक होती है. अगर बॉम्बार्डियर ग्लोबल या गल्फ स्ट्रीम g550 जैसे सुपर-मध्यम आकार के और भारी जाट विमान की बात करें तो इनकी कीमत 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए प्रति घंटा हो सकती है.
आपको बता दे कि विमानों का कुल किराया सिर्फ प्रति घंटा किराया नहीं होता बल्कि यह उड़ान की दूरी पर भी निर्भर करता है. लंबे रास्ते पर ज्यादा ईंधन की खपत होती है और चालक दल को ज्यादा घंटे की जरूरत होती है. इसी के साथ हवाई अड्डे के शुल्क भी अधिक हो सकते हैं जिस वजह से कुल खर्च बढ़ जाता है.
निजी विमान किराए की लागत में ईंधन का एक अहम योगदान होता है. दरअसल विमान अपने आकार और इंजन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं. वैश्विक ईंधन कीमतों के साथ दरें भी बदलती रहती हैं. उड़ान जितनी लंबी होगी ईंधन की लागत भी उतनी ही ज्यादा आएगी.
इसी के साथ हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क भी कुल लागत में योगदान करते हैं. कुछ हवाई अड्डे निजी विमान के लिए प्रीमियम दरें वसूलते हैं खासकर व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या प्रतिबंधित उपयोग वाले रनवे के लिए.
पायलट, को-पायलट और केबिन क्रु भी निजी उड़ानों का हिस्सा होते हैं. उनके वेतन, भत्ते और आवास कुल लागत का हिस्सा होते हैं. इसी के साथ शादियों के दौरान कुछ जोड़े एक सहज और शानदार अनुभव के लिए अतिरिक्त परिचारकों या फिर कर्मचारियों की भी मांग करते हैं.
निजी विमान किराए पर लेने की लागत में मांग की वजह से उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. शादियों के व्यस्त मौसम या फिर त्योहारों के दौरान सीमित उपलब्धता की वजह से अक्सर किराए में वृद्धि हो सकती है. पहले से बुकिंग करने और ऑफ पीक तिथियों का चयन करने से आपकी जेब पर असर थोड़ा कम पड़ेगा.
वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
