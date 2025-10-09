कीमत के लिए सबसे पहले किस तरह का विमान चुनना है यह जरूरी है. छोटे टर्बोप्रॉप्स किफायती होते हैं और उनकी कीमत लगभग 1.5 लाख से 2 लाख प्रति घंटा होती है. सिटेशन मस्टैंग जैसे हल्के जैट विमान की कीमत ढाई लाख रुपए से चार लाख रुपए प्रति घंटा है. इसी के साथ लंबी उड़ानों के लिए मध्यम आकार के जैट विमानों की कीमत 4 लाख से 7 लाख रुपए प्रति घंटा तक होती है. अगर बॉम्बार्डियर ग्लोबल या गल्फ स्ट्रीम g550 जैसे सुपर-मध्यम आकार के और भारी जाट विमान की बात करें तो इनकी कीमत 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए प्रति घंटा हो सकती है.