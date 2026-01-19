महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में महापौर पद के आरक्षण की लॉटरी को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है. राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण तय करने के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी.

यह लॉटरी गुरुवार (22 जनवरी 2026) को सुबह 11 बजे मंत्रालय के परिषद सभागृह में आयोजित की जाएगी. नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया संपन्न होगी और संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस आरक्षण लॉटरी पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं.

मेयर पद के लिए लॉटरी से आरक्षण क्यों?

महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है और ये पद आरक्षण के तहत आता है. लॉटरी के जरिए मेयर पद को लेकर प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जाती है. लॉटरी के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि अलग-अलग सामाजिक वर्ग के लोगों को समय-समय मेयर पद पर बैठने का मौका मिले.

BJP ने ठाकरे और पवार परिवारों के गढ़ों में लगाई सेंध

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें जीतकर मुंबई और पुणे सहित 12 से अधिक महानगरपालिकाओं में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है. बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में ठाकरे और पवार परिवारों के गढ़ों में सेंध लगाते हुए बेहतर प्रदर्शन किया. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की. बीएमसी में 227 वार्ड हैं. यह देश का सबसे धनी नगर निकाय है. बीएमसी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने ठाकरे परिवार के करीब तीन दशक पुराने वर्चस्व को खत्म कर दिया.

बीएमसी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 और उसके सहयोगी दल शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की. दोनों पार्टियों ने मिलकर 118 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को 65 सीटों पर जीत मिली. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 6 सीटें मिलीं. वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को 8, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 3, समाजवादी पार्टी को दो और शरद पवार की पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट गई.